Nolito: "Confío en el equipo y el míster; si marco, lo celebraré"

Nolito regresa a Can Barça. Brilló en el filial y pudo recalar en el primer equipo, cuando estaba en el Celta, pero la directiva culé no quiso satisfacer las pretensiones del club vigués, que pedía 18 millones de euros por sus servicios. El sanluqueño se marchó al City, que sí abonó dicha cantidad, y ha terminado recalando en el Sevilla. Este sábado, Nolito se enfrentará a los culés. Si marca, lo celebrará.

"Tengo ganas de que llegue el partido; apetece. El Sevilla me ha tratado bien, tengo cerca a mi familia y estamos contentos. Me gusta la vida aquí, que me de el sol en la cara. Disfruté mucho en el Barça, aprendí muchas cosas. Tener a Messi al lado es la leche, aunque en el momento no lo piensas. Luego piensas que has jugado contra Messi y joder... Cuando estoy triste, lo veo", comentó el extremo en El Larguero.

Nolito cree que pueden sacar algo positivo del Camp Nou. "Para mí, Messi es el número uno. Los resultados están por encima del juego, pero estos últimos partidos hemos sido superiores ante Leganés y Spartak. La Liga y la Champions es muy difícil. No estamos tan mal, tengo fe en la plantilla y en el míster. Me veo bien, estoy recuperando buenas sensaciones. Si marco ante el Barça, lo celebraré. Con respeto, pero lo celebraré. Dónde sí que no lo celebraría sería en Vigo. Estuve tres años allí y tengo el cariño de la afición" finalizó el atacante.