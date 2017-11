Barcelona-Sevilla F.C.: A las batallas se va con valentía

El Sevilla, este Sevilla, el que pasea cada año su nombre por Europa y desborda la pasión de su hinchada al mismo tiempo que engorda sus vitrinas, está obligado a ir al Camp Nou con la convicción de que la sorpresa es posible. Por más que enfrente esté un Barcelona invicto en Liga, con 28 puntos de 30 posibles y sólo tres goles encajados en diez encuentros.

Los números hacen temblar al más pintado. Pero el gen competitivo que en Nervión han labrado durante años debe relucir en partidos como el de esta noche... aunque no siempre ha sido así. Especialmente dolorosas, de hecho, han sido algunas de las doce derrotas encajadas en las trece últimas visitas ligueras.

Los precedentes, a la vista está, no son nada halagüeños. Y es por ello que pocos se rascarán el bolsillo para apostar por un triunfo nervionense. Pero si hay que morir, que sea con las botas puestas, pensarán muchos sevillistas.

La última vez que se puntuó en el coliseo azulgrana fue gracias a una soberbia actuación de su portero, Javi Varas, que incluso le paró un penalti a Messi. Pero esperar a que el argentino no te la líe, o simplemente no tenga su mejor día, es pecar de confiado. Al contrario, la manera de hincarle el diente a este Barça, que también tiene puntos débiles y ya no es tan excelso como antes, debe ser a través de un descaro que se escenifique en una intensa presión alta, con la que incomodar y alejar a un rival que si te mete en tu campo, te machaca.

Esa debe ser la intención de partida. Y para ello, Berizzo dará continuidad a la idea con la que ha conseguido recobrar el pulso, después de una pésima racha de tres derrotas y sonrojantes goleadas que le dejó en la cuerda floja. Eso le ha servido al argentino para rectificar y dotar de más solidez a su equipo con el doble pivote compuesto por Pizarro y N'Zonzi, que repetirán en un once muy similar al que se impuso al Spartak.

Olvidadas, por tanto, las masivas e inexplicables rotaciones, el 'Toto' sólo se verá obligado a dar entrada en el lateral diestro a Corchia, en lugar del lesionado Mercado, y planea como gran novedad la entrada de un Muriel al que urge enchufar.

Enfrente, Valverde duda entre el 1-4-3-3, con Deulofeu en el tridente, o el 1-4-4-2, con Denis en el centro para ganar posesión. Con uno u otro dibujo, el favoritismo culé es claro, pero a la guerra hay que ir con valentía. Y esta es una dura batalla.



- Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Paulinho; Messi, Luis Suárez, Deulofeu.

Sevilla F.C.: Sergio Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Pizarro; Sarabia, Éver Banega, Nolito; Muriel.

Árbitro: José Luis González González (comité castellano-leonés).

Estadio: Camp Nou; 20.45 horas (beIN LaLiga).