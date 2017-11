Berizzo: "Vi un Sevilla con personalidad"

- ¿Qué valoración hace del partido?

- Jugamos un partido de igual a igual. Nos faltó encontrar la jugada de ataque con claridad. La tuvo Sarabia pero no pudo ser. Si hubiésemos mantenido el 1-1, hubiésemos encontrado más espacios y le hubiésemos puesto nervioso al Barcelona e igual hubiésemos conseguido algo más. Es una derrota opaca. La manera de jugar continúa en esta línea.

- ¿Qué cambió durante el descanso para que el equipo mejorase su imagen?

- No es fácil dominarle en la posesión a todo un F.C. Barcelona. Creo que hemos dado un paso adelante basado en una gran actuación. Adelantamos la presión, subimos 20 metros en el campo, dejamos de permitir que salieran jugando, nos adueñamos del balón y lo usamos bien. Nos faltó la jugada de ataque.

- ¿Esta es una de esas derrotas que le deja buenas sensaciones?

- Uno no puede estar exactamente contento en la derrota pero sí es verdad que esta derrota nos fortalece. Hemos podido rectificar y reaccionar a los goles de nuestro rival. Vi a un equipo con personalidad. Nos faltó una jugada con más espacio. Nos costó generar peligro, pero tuvimos un partido muy correcto.

- Pese a todo, los goles culés llegan de errores puntuales.

- Consiguieron el primer gol en un error desafortunado. La derrota sigue la línea de las victorias anteriores. Aún en la derrota, hay que rescatar la personalidad que ha demostrado el equipo. Desconectamos su ataque: Messi, Suárez... Nos faltó sostener el 1-1 un poco más, pero felicito a mis jugadores porque fueron valientes.

- Siempre ha confiado en este equipo, pero ¿cree que ha vuelto?

- Hemos encadenado victorias en las últimas semanas que nos dieron confianza y la derrota ante el Barcelona sigue en esa línea.

- Simon Kjaer ha terminado tocado. ¿Qué le ha pasado?

- Tiene un problema en la espalda que terminó contracturándole los isquios. Esperemos que no sea nada y que termine recuperándose de su problema muscular.

- ¿Qué tareas se pone para el parón?

- Hemos encontrado una fisonomía de equipo. Somos un equipo ganador, que presiona. Esa es nuestra exigencia.