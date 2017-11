Nolito: "Lenglet no tiene nada que envidiar a algunos centrales del Barcelona"

Nolito ha atendido a los medios en la presentación de la embarcación del Sevilla para la regata Sevilla-Betis. Allí ha hablado de muchos temas de la actualidad del Sevilla, incluido el interés del Barcelona en Lenglet. "Lenglet es muy buen futbolista y lo quiero en mi equipo. ¿Nivel Barcelona? Sí. No tiene que envidiarle nada a algunos centrales del Barcelona. Está aprendiendo y será uno de los mejores centrales de Europa si sigue así", ha comentado el extremo.

Su arranque de temporada no ha sido el mejor y el gaditano cree que necesita un golito para coger confianza. "A ver si ante la portería contraria puedo afinar el pie. Me hace falta algún golito. Esto es largo, ojalá me respeten las lesiones y esté disponible para cuando el entrenador me necesite", subraya.

Nolito ha defendido la gestión de Berizzo: "El Celta es el Celta y el Sevilla es el Sevilla. Allí había unos jugadores y aquí otro. El entrenador lo está haciendo bien. No es fácil venir a Sevilla e implantar una forma de juego. El equipo no está tan mal. Ha tenido una mala semana. Hay que apretar todos, ponerse un cohete en el culo y sacarlo adelante".

También ha negado el atacante que el Sevilla ofrezca dos caras opuestas en los partidos de casa y los de fuera. "No creo que haya dos Sevillas distintos. No es fácil. En casa está tu público y es distinto. En San Mamés o en Barcelona no merecimos perder. El Sevilla intenta competir con todos los equipos tanto en casa como fuera. Poco a poco vamos jugando mejor. Contra el Leganés, el Spartak y el Barcelona jugamos bien", subraya el ex del City, que cree que hay mucho margen de mejora. "La plantilla y cada jugador somos exigentes. Quizá hemos tenido algunos partidos en los que podríamos haber ganado, otros no tan buenos en los que hemos ganado. Lo que tenemos que hacer es mejorar en lo individual y en lo colectivo sabiendo que cada partido es un mundo. Estamos viendo que al Madrid y al Atlético les cuesta ganar y a nosotros también. Quedan siete meses y hay que ser positivos", añadía.

No podía faltar la pregunta sobre la camiseta de la selección, que Nolito tiene esperanzas de portar en el Mundial: "La camiseta es muy bonita. No le veo nada. Los que mandan han elegido la camiseta y a ver si venden muchos. Yo veo azul. Morado no lo veo. Yo me la pondría, claro que sí".

En Barcelona el Sevilla reaccionó en la segunda mitad, pero para Nolito el fútbol no fue justo con los nervionenses: "El segundo tiempo el Sevilla hizo un gran encuentro. Mínimo podríamos haber empatado. Cuando mejor estábamos el Barcelona nos marcó un gol. El pasito adelante lo dimos en el segundo tiempo. Nunca es fácil jugar en el Camp Nou. Buscamos el empate, lo conseguimos, buscamos el segundo, pero no pudo ser. Viene un tramo muy duro, quedan siete meses y habrá que remar todos hacia el mismo sitio".