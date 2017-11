N'Zonzi: "Hay tan buenos centrocampistas en Francia que no podía estar frustrado"

Steven N'Zonzi, centrocampista del Sevilla, es la gran atracción en la concentración de la selección de Francia en Clairefontaine, donde está viviendo su primera convocatoria con el equipo nacional galo.

Hoy le ha tocado al sevillista comparecer en rueda de prensa junto a Koscielny y al ser preguntado sobre si piensa que la llamada de Deschamps llega tarde, el mediocentro ha explicado: "Algunos maduran a una edad muy temprana, otros tienen que esperar más. Cada uno hace su carrera. He podido jugar, progresar en los clubes y no tuve impaciencia. Sabía que había mucha competencia en mi puesto. Hay tan buenos jugadores en el centro del campo de Francia que no podía estar frustrado". Sin embargo, el galo nunca perdió la fe en convencer a Deschamps: "Todos somos jugadores profesionales, competidores con metas colectivas e individuales. Todos queremos vivir esta aventura, pero pasa por el trabajo ¿o no?".

Pese a que su primera convocatoria le ha llegado con 28 años, N'Zonzi se siente con la ilusión de un niño. "Siempre hay un poco de aprensión cuando eres nuevo, pero se va rápidamente. Soy tranquilo y discreto, sigo siendo yo mismo", ha aseverado.

También le preguntaron al internacional galo si se arrepentía de haber estado tantos años en Inglaterra (tres temporadas en el Blackburn y tres en el Stoke City), antes de cambiar de Liga y fichar por el Sevilla, pero el francés ha dejado claro que no: "Si tuviera que hacerlo de nuevo, no cambiaría nada". Además, el sevillista ha reconocido que rechazó la proposición de jugar con el Congo allá por 2015. "No lo había pensado demasiado. Llegué a Sevilla y quería concentrarme en los objetivos del club".

Cuestionado por el sistema de juego del seleccionador galo, N'Zonzi ha admitido que se adaptará a lo que le pida Deschamps. "Realmente me gusta jugar por delante de la defensa, es una posición que me gusta, pero estoy aquí para satisfacer las necesidades del equipo y del entrenador".