Rico y Soria: El debate está entre los palos

El nuevo debate en clave sevillista ha llegado para quedarse: Sergio Rico o David Soria. Las rotaciones de Berizzo, sin duda el tema de conversación más recurrente en este inicio de temporada, se han trasladado a la portería blanquirroja.

"La idea desde el principio era rotar en la portería, esto se puede retomar superada la lesión de David Soria, que podría jugar". Así de sincero se mostró el 'Toto' al ser preguntado por ello en la rueda de prensa previa al Sevilla-Leganés, un partido en el que finalmente fue Soria el portero titular.

El madrileño también salió de inicio el pasado sábado en el Camp Nou de Barcelona, pero, entre ambos duelos ligueros, correspondió a Rico defender la portería en Champions ante el Spartak. No es un reparto de competiciones, como ya hizo Unai Emery, que le dio a Rico la Liga y la final de Copa, y a Soria el grueso del ´Torneo del K.O.´ y la Europa League. Esta vez resultaría algo aleatorio.

Sergio Rico

Sergio Rico es, de los dos metas, el que más minutos suma. Fue el que comenzó la campaña, pues se situó entre los palos en los dos primeros partidos oficiales de Berizzo, los del doble duelo ante el Basaksehir en la previa de Champions.

También ha jugado las cuatro jornadas de la fase de grupos y ocho de las 11 jornadas de LaLiga. Salió del banquillo en la primera jornada tras la lesión de su compañero y, tras ser batido por Baptistao, sumó 456 minutos imbatido. En total, ha sido el elegido en 14 partidos en los que ha encajado 19 goles, es decir, 1,36 por encuentro.

David Soria

Tras ver desde el banquillo el pase a la fase de grupos de la Champions, David Soria fue titular en el estreno liguero ante el Espanyol. Le dio tiempo a dejar dos buenas paradas, pero una lesión en un dedo de su mano izquierda le tuvo de baja un mes. Volvió y dejó su puerta a cero ante Málaga y Cartagena, se llevó uno del Leganés y dos del Barça. En total, tres en cinco citas (0,6).

En casa, desde el 30-S; a domicilio, desde el 17-S: No acaba imbatido desde septiembre

El Sevilla no deja su portería a cero desde el pasado 30 de septiembre, en casa ante el Málaga (2-0) y con David Soria en portería. Más tiempo hace que no acaba imbatido un partido a domicilio. Concretamente, desde el 17 de septiembre, en Girona (0-1) y con Rico.

El portal www.estadiodeportivo.com pulsó ayer la opinión de los lectores sevillistas, que no tienen claro si es mejor contar con un portero fijo o alternarlos. A un 53 por ciento de los encuestados les parece bien que Berizzo rote en la portería, por un 47% que se opone.