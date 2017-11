Kjaer, decidido a comandar a Dinamarca hacia el Mundial

Simon Kjaer es el capitán de Dinamarca y no quiere perderse por nada del mundo la repesca para el Mundial de Rusia. El central del Sevilla se exprime estos días en Copenhague para superar las molestias que le impidieron rendir al cien por cien en el Camp Nou.

"Estaré. No habrá problema. Creo que estaré con el grupo a partir de mañana, me estoy presionando un poco para llegar", asegura el danés, que valora las posibilidades de clasificación de su equipo. "No creo que seamos los grandes favoritos. No es como si estuviéramos hablando de un 70-30. Estamos muy parejos", subraya.

Eso sí, Kjaer confía en superar la eliminatoria contra Irlanda después del buen papel que ha venido teniendo el combinado nórdico en los últimos partidos. "Estamos centrados y lo hemos hecho bien últimamente, así que podemos asumir el favoritimos. Debemos vencer en los dos partidos, con lo que hemos demostrado y con los jugadores que tenemos, creo que podemos vencerlos", añade el nervionense.

"Estoy realmente convencemos. Si golpeamos en nuestras ocasiones y nos aseguramos de combatir su forma de jugar decantaremos los partidos porque también tenemos jugadores de calidad capaces de resolver un partido", indica Kjaer, muy seguro del grupo de Dinamarca. "Lo digo porque creo en nosotros mismos. Pero también estoy bastante convencido y seguro de que debemos hacerlo. Es una gran sensación venir a la selección. Estamos esperando y no veo ninguna razón para comenzar a pensar negativamente", concluye el defensa.