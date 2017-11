Nzonzi: "Un Mundial es la cima"

Steven Nzonzi está viviendo un sueño con su primera presencia en una concentración de la selección absoluta de Francia en Clairefontaine. No le importa en absoluto que la oportunidad le haya llegado a los 28 años y está centrado en disfrutarla y aprovecharla al máximo para convencer a Deschamps y disponer de opciones de disputar el Mundial de Rusia, lo que para él sería un auténtico privilegio y el culmen de su carrera como futbolista.

En esta línea se expresó en la entrevista concedida a los medios oficiales de la Federación Francesa de Fútbol, en la que no escondió su deseo de estar en Rusia para la gran cita futbolística. "Como objetivo personal, jugar un Mundial es la cima, es el sueño de todos, no sólo mío, sino de todos los futbolistas. Es algo que puede estar en un rincón de la cabeza", explicó el centrocampista del Sevilla, que no ha tenido problemas para integrarse con el resto de compañeros a pesar de ser el novato de la concentración: "Siempre hay un poco de aprensión cuando eres nuevo, pero se va rápidamente. Soy tranquilo y discreto, sigo siendo yo mismo".

La primera posibilidad para debutar le llegará el viernes en el amistoso contra Gales, quizás el choque más propicio para que Deschamps introduzca probaturas y le dé minutos al de Colombes. Cuatro días después, Francia se medirá contra Alemania en un encuentro más exigente.