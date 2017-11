Una rotación con un claro argumento

Titular en los dos últimos encuentros de Liga, David Soria disfruta del sistema de rotaciones que Berizzo ha instalado en la portería; una promesa que le hizo cambiar de opinión el pasado verano.

"Mi intención era salir para contar con minutos. Tuve Deportivo, Levante, Newcastle y luego apareció Berizzo. Me dijo que contaba conmigo y que iba a tener minutos y a jugar", explicó ayer el madrileño en Onda Cero, donde desveló el argumento que les ofrece el ´Toto´ tanto a él como a Sergio Rico: "Lo que el míster nos dice es que somos dos porteros de gran nivel y que estemos atentos".

"El entrenador me transmite confianza y es de agradecer. La motivación es que tienes que estar preparado porque puedes tener la oportunidad. Puedes entrar en el once y eso te hace que el nivel competitivo siempre esté alerta", añadió el meta, que aseguró que la lesión que sufrió a comienzos de curso "ya está olvidada" y sólo "fue algo pasajero".

Por otro lado, David Soria también se refirió a la mejoría que todos esperan en el seno del vestuario nervionense. "Hemos cambiado de entrenador y concepto. Hay jugadores nuevos y hay años que la adaptación es más rápida que otros. A nivel de puntos no estamos mal. La temporada no es mala, no es para encender alarmas. Tenemos que mejorar el juego, pero la sensación es que vamos a crecer y tirar para arriba", explicó el joven cancerbero, que no achaca la falta de gol sólo a los delanteros: "Es cuestión de todo. Hay rachas que metes todo y otras que te cuesta meter gol. Jugadores con calidad arriba no faltan, es cuestión de afinar la puntería. Fíjate, por ejemplo, en el Real Madrid".