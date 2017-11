Berge, entre el Sevilla, la Premier y la Serie A

La proyección de Sander Berge en el Genk no ha pasado desapercibida. En enero se cumplirá un año desde su llegada al conjunto belga procedente del Valerenga. Lejos de venirle grande, el campeonato belga se le ha quedado pequeño al centrocampista noruego de 20 años, apuntado en la lista de grandes clubes como el Arsenal o el Nápoles. También por el Sevilla. Óscar Arias ve en él un jugador capaz de sostener al Sevilla desde el mediocentro. El director deportivo ya atinó en el pasado con Nzonzi o Krychowiak, dos nombres que se le atribuyen, por lo que su ojo para esa posición ha demostrado tener acierto.

El Sevilla llamó a la puerta del Genk el pasado verano y, como ha venido informando ESTADIO, el contacto con el noruego es constante. Hay llamadas casi cada semana para conocer su situación y, sobre todo, la postura de un Genk que se mostró inflexible la última ventana, pero que está abierto a escuchar propuestas en invierno. El propio José Castro reconoció en ED que la intención es incorporarlo y en ello se trabaja.

Eso no significa que vaya a ser fácil ni mucho más barato mover al internacional de allí. El Sevilla llegó hasta 12 millones en verano y tendrá que subir la oferta para ficharlo. Como en el caso de Arana, Berge no es una prioridad pues tiene características similares a Pizarro y Nzonzi. Pero no ficharlo ahora podría suponer entrar en una puja millonaria en verano con un club de la Premier y otro de la Serie A que, según confirman fuentes de la oepración a ED, permanecen tan atentos como el Sevilla al fichaje de Berge.

La opción del Sevilla le seduce

Cuando se le ha preguntado, Berge no ha dudado en afirmar que dar el paso al Sevilla sería una opción óptima para su desarrollo antes de dar un paso hacía un equipo de mayor potencial económico y deportivo. Durante su carrera ha preferido dar pasos cortos que no impidieran su progresión a firmar directamente por un grande que le pudiera enviar al banquillo o cedido a un equipo menor. Esa sigue siendo su idea a día de hoy.

Berge no ha acudido en esta ocasión a la llamada de Noruega al estar con un problema muscular. Mientras se pone a punto, no olvida al Sevilla ni el Sevilla se olvida de él.