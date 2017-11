Jonny, deseado por Berizzo: "Será un bonito reencuentro"

Jonathan Castro 'Jonny', defensa del Celta, dijo hoy que los partidos que disputarán en la recta final de 2017 les vendrán "bien" para medir su potencial, pues serán contra cuatro de los seis primeros clasificados -Barcelona, Valencia, Villarreal y Sevilla-, además de Leganés y Deportivo.

"No son meses determinantes pero sí muy importantes porque ya se están marcando unas posiciones, los equipos se están separando. Ahora nos vienen rivales poderosos, equipos de la zona alta, así que estos partidos nos dirán si podemos pelear otra vez por los puestos europeos. Nosotros creemos que sí y vamos a luchar por ello", apuntó el lateral.

En su comparecencia ante los periodistas tras el amistoso disputado contra el filial en Balaídos, Jonny señaló que los tres días de descanso que les ha concedido Juan Carlos Unzué le servirán para "desconectar" antes de preparar la visita al Sevilla de Berizzo, extécnico celeste.

"Será un bonito reencuentro con el cuerpo técnico y también con Nolito", comentó el defensa gallego, quien defendió el trabajo que está haciendo su exentrenador en el Sánchez-Pizjuán: "Está en un equipo que exige mucho. Empezó la temporada muy bien, hace tres o cuatro partidos se le elogiaba y ahora por perder uno o dos se le critica. Yo creo que lo están haciendo muy bien".

Cuestionado por las palabras del internacional sueco John Guidetti en su país sobre lo insostenible de su situación en el Celta por no tener minutos, Jonny dijo: "Nunca ha tenido un mal gesto y que quiera jugar es normal, como queremos todos. Mientras esté a muerte con el equipo, como así está demostrando en cada entrenamiento, no pasa nada".

"John es un jugador especial. Nunca había tenido un rival tan directo por jugar y este año ha llegado Maxi Gómez, que es una gran competencia", puntualizó el canterano, quien reveló que no se han producido avances en las negociaciones para ampliar su contrato con el Celta.

"Todo sigue igual, hay tiempo de sobra para abordarlo porque me queda un año y medio de contrato. Yo estoy contento aquí y lo importante no es renovar hoy o mañana. El club me demuestra que me quiere y yo he demostrado que quiero estar aquí. Seguramente no haya problema para llegar a un acuerdo", concluyó.