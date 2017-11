Muriel espera jugar más e ir al Mundial, y no le pesa ser el fichaje más caro

Sevilla, 10 nov (EFE).- El delantero colombiano Luis Muriel pretende gozar de más continuidad de la que hasta ahora ha tenido en el Sevilla porque cree que así va a rendir más, negó que le pese ser el fichaje más caro en la historia del club -unos 20 millones- y confió en jugar con Colombia el Mundial de Rusia 2018.

En una entrevista con los medios del club, Muriel admitió que su adaptación al fútbol español "no ha sido fácil" y que le ha faltado la confianza que da jugar con más asiduidad para no errar "ocasiones que normalmente no fallaría", lo que también achacó a cierta "ansiedad de querer hacer gol", si bien aseguró que cuando halle "ese equilibrio y esa continuidad", su rendimiento "va a aumentar".

El internacional cafetero subrayó que, aunque le está costando "entrar en el equipo", está "contento de estar aquí" y del reto que asumió al pasar este verano del Sampdoria al Sevilla, así como de los partidos que ha disputado y "de los goles" que ha marcado (tres, dos en Liga y uno en Copa), "porque seguramente vendrán muchos más".

El también exjugador del Deportivo Cali, Udinese, Granada y Lecce dijo que no ha tenido "problemas con el estado físico", en alusión a los comentarios surgidos por un posible sobrepeso.

Explicó que, después de "no jugar algunos partidos", cuando tuvo la ocasión de hacerlo, le costó "un poco encontrar ese equilibrio", lo que consideró normal, pero recalcó que está "contento" de su "trabajo, de cómo" está y de lo que puede "aportar al equipo".

"Obviamente, con una continuidad diferente las cosas pueden ser mejores. Cuando encuentre ese equilibrio y esa continuidad, mi rendimiento va a aumentar. Es cuestión de tiempo, en el momento en que entre de lleno al mecanismo del equipo vamos a verlo todos, porque soy mi principal fan y quiero verme al mejor nivel", aseveró.

Sobre la exigua cifra de goles que lleva, Muriel se mostró exigente y reconoció que por ahora le ha faltado esa "confianza que te da el jugar o el marcar", que es "fundamental".

"La de estar ahí de frente y saber que la voy a meter. De pronto, la ansiedad de querer hacer gol, de demostrar, con tantas presiones que vienen de fuera, también me ha llevado un poco a fallar ocasiones que normalmente no fallaría. Todo va en la confianza que vaya ganando con el paso del tiempo y con la entrada en esos mecanismos del equipo", añadió.

El delantero sevillista, con contrato hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, dijo que se ha tomado "con mucha tranquilidad" ser el fichaje más caro en la historia del Sevilla y que lo ve como una "motivación" y un "orgullo".

"Obviamente que escucho, que leo y que siento de parte de la gente que se espera mucho de mí por ese motivo, y soy el primero que quiero hacer y demostrar todo mi potencial para que la gente esté contenta", afirmó el futbolista de Santo Tomás.

Muriel destacó que su técnico, el argentino Eduardo Berizzo, "quiere siempre tener el protagonismo del partido, y eso es importante" porque el equipo tiene "el balón" y genera "ocasiones".

Agregó que "no era fácil desde el inicio realizar todo a la perfección, pero poco a poco" van encontrando "ese mecanismo" que les va a "llevar a hacer grandes partidos".

Sobre sus objetivos con la selección colombiana, aseguró que "en ningún momento" ha "pensado en renunciar" a ella y que eso "fueron unos rumores" infundados que surgieron en su país, y resaltó que su rendimiento en el Sevilla "va a ser fundamental para estar en esa lista del Mundial", pues hay "muchos delanteros compitiendo por ese puesto".

"Yo estoy igual de confiado en que las cosas van a ir bien y en poder estar en Rusia con la selección", concluyó Muriel.