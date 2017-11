Arias, sobre Arana: "Muchas veces apostamos por jóvenes talentos que pueden dar un gran resultado"

No ha confirmado su fichaje, pero lo que no ha hecho, seguro, es desmentirlo. Preguntado por Guilherme Arana, Óscar Arias ha dejado entrever que la llegada del lateral zurdo brasileño es una realidad. Lo ha hecho en un encuentro con peñistas en Granada. "Nosotros no paramos de trabajar y ya conocemos bien nuestro modelo de negocio. Cuando vino Alves al Sevilla, nadie lo conocía y dio un rendimiento altísimo que fue un proyecto importante para el club. Nosotros trabajamos con una filosofía que no cambiaremos y muchas veces apostamos por jóvenes talentos que pueden dar un gran resultado", ha deslizado el director deportivo nervionense.

Arias, por otra parte, defendió la criticada política del club respecto a la defensa, donde Eduardo Berizzo apenas ha podido contar con los lesionados Daniel Carriço y Nico Pareja: "Tanto Pareja como Carriço son futbolistas válidos para el equipo. Las lesiones no están relacionadas unas con otras. Son lesiones distintas en estos futbolistas y nadie puede asegurar unas lesiones. Salió Rami y se reforzó la zona con Kjaer. Realmente no es un problema de la defensa, y sí es un problema del bloque en el aspecto defensivo que ya pasó la temporada pasada. La renovación de Carriço fue una petición del entrenador porque lo veía como una pieza importante y válida".