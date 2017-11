Arias, sobre su cargo, el objetivo del primer equipo y la situación del filial

Además de referirse al posible fichaje de Guilherme Arana y a los problemas de la defensa, tras las lesiones de Daniel Carriço y Nico Pareja, Óscar Arias habló en un encuentro con peñas sevillistas en Granada sobre otros asuntos:

Los objetivos del primer equipo

"El objetivo está claro. Nuestro objetivo es consolidarnos en la élite. Hemos tenido un crecimiento sostenido hasta hoy. A nivel interno vemos que podemos seguir creciendo... Somos ambiciosos y queremos pelear por todo. Ya lo dice nuestro lema que el Sevilla: "Nunca se Rinde". Pues es lo que haremos, pelear por todo sabiendo nuestra realidad y que hay que pelear con clubes poderosos".

El juego

"Espero que el juego del equipo mejore. La plantilla tiene más potencial y recursos de lo que estamos viendo. Hay futbolistas que todavía tienen que dar más para ver el verdadero nivel del equipo".

Sus primeros meses en el cargo

"Una dirección deportiva de un club es un proyecto donde te marcas unos objetivos. Aquí se necesita la inmediatez y en el fútbol no existe la paciencia. Los resultados no te garantizan nada y al final la que manda es la pelota. No nos podemos llevar por las dinámicas. Uno tiene que tener las ideas claras para tomar decisiones. Estoy de acuerdo con Monchi cuando decía que no hay buenos y malos futbolistas, y si buenos y malos rendimientos. Estoy fuerte y con ilusión".

La situación del filial

"¿Cómo no puede interesar el Sevilla Atlético en Segunda? Cuando escucho eso, no sé cómo se puede argumentar. Claro que nos interesa el filial en Segunda División. Lo más importante en el filial son los jugadores, la proyección de los futbolistas. Los que han salido es porque ya han cumplido un ciclo en el filial. Apostamos por futbolistas jóvenes que pueden tener un recorrido importante para llegar al primer equipo".