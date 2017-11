Lenglet: "El Barça es 'top', pero el Sevilla también y estoy feliz aquí"

Clément Lenglet se está erigiendo en el hombre más importante de la defensa del Sevilla. Las lesiones de dos pesos pesados como Nico Pareja y Daniel Carriço dejan al francés como el hombre más veterano en el centro de la zaga junto al recién llegado Simon Kjaer. Pese a sus 22 años, es una responsabilidad que asume con naturalida y que no le pesa. "Estoy contento porque todos los jugadores quieren jugar, pero para mí sólo son minutos y nada más. Lo principal es ser importante para el equipo, un jugador que la gente quiera ver sobre el campo y nada más", asegura el francés en una entrevista a los medios oficiales del club, el defensa nervionense ha repasado la actualidad del equipo, su futuro y su lado más personal.

Esta temporada el galo ya suma dos tantos, uno en Liga y otro en Champions, ambos rematando a balón parado. "No soy un especialista, pero trabajo durante la semana para hacer daño en los saques de esquina y de momento va bien, con esos dos goles que han sido importantes. Hay que seguir así para marcar más, porque los centrales de nivel top, como por ejemplo Ramos, marcan muchos goles", ha manifestado.

En cuanto a la lucha por la cuarta plaza, algo a lo que el Sevilla debe aspirar esta temporada, Lenglet no ha puesto excusas: "Claro que es posible. Sólo se han jugado once jornadas, tenemos mucho tiempo para ganar partidos y estar más arriba en la tabla. Tenemos un equipo con experiencia y un entrenador que conoce bien la Liga y vamos a trabajar para ir a más en esta clasificación".

El Sevilla ha mostrado su fortaleza en casa, algo que para Lenglet está muy unido al apoyo de los hinchas: "Creo que tenemos una afición que nos ayuda mucho en casa, que nos da mucho ritmo y es difícil para el equipo que viene ganarnos aquí. La afición nos levanta todas las cualidades y tenemos más fuerza cuando jugamos aquí. Estoy contento con la estadística porque un buen equipo es el que gana en casa".

Sobre los últimos rumores de un posible interés del Barcelona, el francés no ha querido prestarle mucha atención, pues asegura estar centrado en el Sevilla: "No sé. Estoy aquí, juego y estoy contento. Es un gran equipo de nivel top, pero el Sevilla también y estoy feliz aquí. Veremos qué pasa en el futuro, pero estoy focalizado en la Liga y en la Champions League aquí. Me siento adaptado, intento hablar español, estoy contento con mis minutos y con los partidos que juego. Desde que estoy aquí, para mí la ciudad es increíble. Estoy muy bien incorporado en el Sevilla".

Tanto, que su hermano Corentin, que vive con él, forma parte del Sevilla C de Paco Gallardo: "Soy un chico al que le gusta la familia y mi hermano está aquí. Estoy muy contento de que esté conmigo. Mi familia viene cuando puede a vernos y es importante para estar bien y sentir que todos están con nosotros".

Por último, el ex del Nancy se mostró feliz por la llamada de Deschamps a su compañero N'Zonzi, y espera que algún día, también se acuerde de él: "Estoy contento por él, porque lo merece desde hace tiempo. Pudo haber ido desde hace un año, pero hay muchos jugadores en Francia de buen nivel. Me alegro de que esté seleccionado y vamos a trabajar para intentarlo. Lo importante es estar bien en el campo y en la vida también aquí".