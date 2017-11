Pékerman, el gran aliado de Muriel

Al margen de solicitar un mayor protagonismo sobre el campo, también revela Muriel que Pékerman no le ha citado con Colombia para ganarse un sitio en el Sevilla. "Sí, sí, lo hablamos cuando terminamos el último partido de eliminatorias. Las indicaciones que me dio era que tratara de encontrar ese espacio que me faltaba aquí, que tratara de jugar el máximo de partidos posibles, de ponerme bien y que llegara para estar listo para el Mundial", explicó el cafetero, quien niega rotundamente que quiera renunciar a la selección.

"No, no, fueron unos rumores que surgieron en Colombia, no sé de dónde vinieron, pero en ningún momento he pensado en renunciar a la selección. Lo último que hablé, bastante largo, con el profe fue eso, pidiéndole consejo, en qué podía mejorar y que esperaba él más de mí. Fue solamente eso lo que hablé con el entrenador. Tengo muchos delanteros compitiendo por ese puesto en la selección, que quieren todos participar en el Mundial. Seguramente lo que haga aquí va a ser fundamental para estar en esa lista del Mundial. Yo igual estoy confiado de que las cosas van a ir bien y de poder estar en Rusia con la selección", explicó Muriel, quien tiene claro que los partidos y los goles le ayudarán a reencontrar su mejor versión: "Creo que me ha faltado esa confianza que te da el jugar o el marcar, es fundamental a la hora de estar de cara a portería. Creo que es lo que me ha faltado, esa confianza de estar ahí de frente y saber que la voy a meter. De pronto, la ansiedad de querer hacer gol, de demostrar con tantas presiones que vienen de fuera, también me ha llevado un poco a fallar ocasiones que normalmente no fallaría. Todo va en la confianza que vaya ganando con el pasar del tiempo y con la entrada en esos mecanismos del equipo y la confianza que vaya teniendo de parte de todos".

Por ello, no le preocupa el hecho de ser el fichaje más caro de la historia del club. "Lo he tomado con mucha tranquilidad, con mucha confianza, lo he usado como motivación, porque sentir eso es motivo de orgullo. Obviamente que escucho, que leo y que siento de parte de la gente que se espera mucho de mí por ese motivo y soy el primero que quiero hacer y demostrar todo mi potencial para que la gente esté contenta", concluyó el delantero.