Barbosa, ahora al alza: "En el Sevilla no pude demostrar nada"

Comenzó como tercer portero del Villarreal y ha terminado siendo titular, por las lesioens de Sergio Asenjo y Andrés Fernández. Pero es que Mariano Barbosa, quien pasó por el Sevilla sin pena ni gloria (la afición nunca lo miró con buenos ojos), está rindiendo a un nivel altísimo, siendo clave en la buena racha del equipo amarillo desde que se hiciese cargo del equipo Javier Calleja.

El meta argentino, a quien fichó Óscar Arias para el Recreativo, Las Palmas y el Sevilla, ha concedido una entrevista a Marca en la que habla sobre su extraña etapa en Nervión.



- En poco tiempo ha pasado de estar en la grada a ser pieza básica de este Villarreal...

- Eso pasa en el futbol donde pasas continuamente de un lado a otro. Ahora me toca estar jugando y disfrutar desde dentro. Uno siempre quiere jugar y no es agradable que lo tenga que hacer por lesiones de compañeros, pero esto son las cosas del deporte. Solo puedo que aprovechar la oportunidad que se me brinda.

- El hecho de no pasar desapercibido cuando sale a la calle, el reconocimiento general, ¿le ha cambiado la vida?

- Obviamente la gente pasa de no decirte nada, muchos de no reconocerte, a comentarte en todas partes el partido, darte gente la enhorabuena... Pero eso es convivir con el fútbol y tampoco antes me dejaba intranquilo.

- En poco más de mes y medio ha tenido más continuidad que en toda su anterior carrera en primera. Lleva ya diez partidos de liga, que es lo que jugaba en su primera época, ya hace mucho, en el Villarreal ¿Está pasando por le mejor momento de tu carrera?

- Creo que si, pero también influyen los resultados, el club en el que estás, un montón de cosas. Yo siempre trabajé igual y traté de mantener el nivel, aunque si no jugaba no lo podía demostrar En aquella época no tuve continuidad y ahora lo juego todo, hay que aprovecharlo.

- Ha encajado tan solo dos goles desde la llegada de Calleja . En los últimos seis partidos de liga sería el "Zamora" de primera empatado con Ter Stegen.

- Llevar una racha así es importante, pero la liga es muy larga y muy complicada. Mantener números así no es fácil y cobrarán relevancia si somos capaces de seguir así unos diez partidos más.

- Pues el próximo mes es de órdago: Bilbao, Sevilla, Valencia, Barcelona...

- Viene una serie de partidos importantísimos y muy difíciles, pero claro que se puede dar que estemos a un gran nivel también. Ante los rivales grandes hemos demostrado estos años que todavía damos más. Es un mes muy exigente pero muy bonito y motivante para cualquier jugador.

- ¿Y como se explica que el Villarreal más ofensivo de los últimos años, este de Calleja, sea el que presenta los mejores números defensivos?

Eso es por la iniciativa del técnico, de su planteamiento. Es ofensivo y corre riesgos, pero somos un equipo consciente de que hay que ser contundentes atrás y hacer las cosas bien. De momento todo funciona. Trabajamos bien con el robo y la presión arriba para no solo defender, también para crear mucho peligro al rival.

- Parece el otro día pero ya se cumplen doce años de su llegada a España...

- Mucho tiempo. Di muchas vueltas en mi carrera pero siempre tuve la ilusión de volver algún día a tener una nueva oportunidad aquí en el club. Vine muy joven y no tuve continuidad, me quedó clavada una espina durante todo este tiempo que puedo quitarme ahora.

- El Villarreal apostó por Barbosa cuando tenía tan solo 21 años y para encarar su primera temporada de Champions. Aquel proyecto de Riquelme, Forlán, Senna, Pellegrini. Mucha responsabilidad. ¿Quizás le llegó un poco pronto?

- Venía de Banfield donde había jugado todas las competiciones, pero no era lo mismo que jugar en Europa. Llegué para disputar una previa de Champions ante el Everton, que para mi era lo máximo. Como jugador no pensaba que todo se me fuera a dar tan rápido, que me viniese todo tan encima. Soñaba con conseguirlo algún día, pero tan joven ni me lo plantea y se dio todo muy rápido.Lo disfruté mucho y aprendí mucho aquellos años. Es verdad que la exigencia era muy alta para todos, pero creo que lo hicimos bien. Alcanzamos logros muy importantes, llegamos a aquella semifinal de Champions y uno está muy orgulloso de ser para siempre parte de la historia de este club.

- Por si fuera poco poco vino para cerrar el hueco que había dejado Pepe Reina...

- Sí, llegué pocos días después de que él se fuera al Liverpool, con la temporada que había hecho aquí y siendo un ídolo. Y aquí llego yo con mi juventud a cuestas y con toda aquella presión, pero creo que salió bastante bien la cosa. Recuerdo con cariño aquella época. Con Pellegrini era impredecible saber cuando jugabas porque rotaba conmigo y con Viera. No tenía toda la continuidad pero recuerdo jugar partidos muy importantes: Old Trafford ante el Manchester, que mantuvimos la puerta a cero, la semifinal de Champions..no puedo decir nada y estoy muy agradecido.

- En su primer año en España juega la semifinal de liga de campeones con un equipo que practicaba un futbol maravilloso. Entonces pensaría que todo el monte es orégano, y ahora seguro que valora lo que significó aquello...

- Sí, es muy complicado hacer lo que hicimos. Luego las cosas se fueron poniendo más difíciles. El Villarreal fichó a Diego López, éramos tres porteros y decidí salir. En Huelva no jugué y regresé a Argentina donde no tuve suerte. Fui a River pero en aquella época era una cosa de locos, el club estaba muy mal y me vendieron a México donde lo jugué todo, pero quería regresara a España. Es muy difícil hacer de nuevo el camino inverso y me salió la opción de Las Palmas en segunda donde pase años muy bonitos. Me revaloricé y me compró el Sevilla donde, tras ser titular en el primer partido, una lesión me apartó y no jugué más. Y ahora aquí he vuelto a casa.

- De su época en Sevilla le queda el título de la Europa League...

Si, mi único título, pero es un sabor raro. No jugaba y no puede demostrar nada, por lo que no te llena como si hubiera jugado al menos algunos partidos para sentirte participe. Pero la alegría del título si que queda.