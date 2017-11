Jesús Navas: "Una Champions con el Sevilla sería lo máximo"

Hablar de Jesús Navas es hablar del Sevilla Fútbol Club, un símbolo blanquirrojo de mirada cuasi transparente que esconde bastantes temporadas en la elite, pero que no ha perdido la ilusión por el fútbol, siendo aún ese canterano que debutaba años atrás con el primer equipo. Y, como prueba, esa típica pregunta de "¿Esto cuándo sale?" que era tan habitual en los campos de albero, pero que chirría en los labios de un campeón del Mundo y de Europa, entre muchos otros títulos.

Un clásico que sigue jugando al balompié para "disfrutar" y al que poco le importan los años o los ceros en su cuenta corriente, pues sigue siendo ese niño que sueña como sevillista y que ve en el deporte una afición y no una profesión. Un 'Duende' de Los Palacios que se sigue mostrando más cómodo pegado a la cal que ante una grabadora, pero que, en ese aspecto, al igual que en su fútbol, también ha madurado mucho.

- ¿Ha notado muchos cambios en su vuelta a casa, tras cuatro temporadas en Manchester?

- Sí, la verdad es que he notado muchos cambios con respecto a mi etapa anterior. Pero lo más importante es que me he encontrado un equipo con ganas de hacer cosas importantes y que estamos trabajando fuerte para ello.

- De hecho, no queda ningún compañero de aquel vestuario. ¿Con quién ha hecho mejores migas, al margen de Nolito, a quien ya conocía del City?

- Sí, la verdad es que no queda ya ninguno. Pero también me había enfrentado a ellos hace unos años con el Manchester City; como te digo, conozco muy bien el club y estoy con muchas ganas de haber vuelto.

- El club es su casa.

- Sí, por eso. La verdad es que desde el primer momento tanto el club como la afición me transmitieron esas ganas de volver que yo ya tenía, y estoy muy contento de poder estar aquí. Nunca dudé de ello.

- ¿Nunca? El verano se alargó más de lo esperado y en alguna que otra ocasión se temió por su fichaje. ¿Nunca lo vivió así Jesús Navas?

- No, porque la verdad es que es mi casa, es donde he crecido y donde he disfrutado. El poder estar aquí es lo más grande para mí.

- ¿Ni tras la huida de Vitolo, con quien comparte agencia de representación? Las relaciones entre Bahía, su agencia, y el club se tensaron demasiado. Incluso, se llegó a aplazar alguna reunión pactada.

- Son cosas del fútbol. Vitolo es Vitolo y yo soy Jesús Navas. Llevo aquí prácticamente toda mi vida, y tanto el club como yo y la afición queríamos que todo llegara a buen puerto. La idea siempre ha sido desde el primer momento estar aquí, y por eso estoy aquí ahora hablando contigo.

- Campeón del Mundo, de Europa? ¿Con qué sueña Jesús Navas como sevillista, si es que le falta algo?

- La Champions. Ojalá lleguemos muy lejos. Ahora, tenemos un partido muy duro contra el Liverpool y debemos intentar llegar lo más lejos posible, pues todos estamos muy ilusionados con ello. Sería lo máximo como sevillista.

- ¿Cambiaría Jesús Navas algo de lo conseguido hasta ahora por esa Champions como sevillista con la que sueña?

- Yo me quedo con todo; no quito nada.

- Firmó por cuatro años con los de Nervión. ¿Buen momento para colgar las botas o tiene carrete para largo?

- No sé. De momento pienso en hacerlo bien este año, y luego ya se verá. ¿Volver a salir al extranjero? Como te digo, la experiencia en Inglaterra fue muy positiva, así que por qué no repetirla. Pero son cosas en las que no pienso hoy; sólo pienso en disfrutar, en hacer feliz a la afición e intentar conseguir cosas con el Sevilla F.C.