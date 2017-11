Palop: "La meta ahora está muy bien cubierta"

Hablar de Andrés Palop es recordar a un mito del sevillismo que desde la distancia sigue muy pendiente de su ex equipo. "Siento al Sevilla muy cerca, como si fuera un canterano más. El gol de Donetsk simbolizó la casta y el coraje que caracterizan al sevillismo", ha asegurado el valenciano en Sevilla530.com, del periodista Carlos Sánchez, donde defendió la valía de Sergio Rico y David Soria.

"La característica más importante que reúnen es su personalidad, y tienen mucho margen de mejora. La portería del Sevilla está muy bien defendida", señaló, al tiempo que mostró su "apoyo" a Berizzo, admitiendo que sueña con estar algún día en su sitio: "Claro que me gustaría entrenar al Sevilla, pero entiendo que tengo que estar preparado para poder desarrollar ese trabajo a ese nivel de exigencia".

Palop también recuerda la particular manera que tuvo de llegar al Sevilla: "Recuerdo que tuvimos un contacto previo. Una vez que fui a Sevilla a jugar con el Valencia y entrenamos en la ciudad deportiva del Sevilla. Monchi se presentó allí y me pidió los guantes para su hijo Alejandro. Aquel detalle me motivó porque me extrañó que se fijara en un portero como yo, que por aquel entonces jugaba poco. Y en 2005 me firmó. Me comentó que siempre me siguió, nos conocíamos desde su etapa como portero, y esperó a que pudiese salir del Valencia. Acerté de pleno".