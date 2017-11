Sandro Ramírez, de nuevo en el horizonte del Sevilla

Informó este periódico poco después de que echara el cierre el mercado de verano que Óscar Arias y su dirección deportiva analizarían a lo largo de estos meses una planificación deportiva con la que habían quedado muy conformes, a falta de un par de aspectos que, quizá, requerirían de alguna puntada más en enero. Y ellos, como ha quedado evidenciado con el paso de las jornadas, son la defensa y la delantera. Una hoja de ruta que el director deportivo sevillista ha seguido detenidamente hasta el punto de considerar oportuno el reforzar la vanguardia, si se dan circunstancias para ello en enero. Discutido Luis Muriel, quien no aporta el gol que requiere un club como el Sevilla, y con Ben Yedder como principal referente ofensivo, el onubense maneja diferentes opciones para apuntalar la punta de lanza, siendo el canario Sandro Ramírez uno de los delanteros que se presentan en el horizonte sevillista de cara a enero.

El ex del Málaga no está feliz en el Everton, donde apenas juega. Y es que el delantero sólo acumula 500 minutos repartidos en 11 partidos, siendo sólo cinco de ellos en la Premier. Unos exiguos registros que, entre otras cosas, le han impedido ver portería aún, y que no han mejorado en nada tras la destitución de Ronald Koeman como técnico del Everton. De hecho, el canario no ha disputado ni un sólo minuto en los tres encuentros que David Unsworth, nuevo técnico 'toffee', lleva al frente: dos de Premier y uno de Europa League. Sandro, por tanto, baraja cada vez más la opción de una salida en enero, siendo el Sevilla, según la Cadena Cope, una opción que baraja seriamente.

Cabe recordar que Sandro llegó a Liverpool el pasado verano a cambio de los seis millones de euros que marcaba su cláusula en el Málaga, momento en el que firmó por cuatro temporadas. A sus 22 años requiere de minutos y el Sevilla, que ya se interesó, barajaría la operación en forma de cesión con opción de compra. Y es que no es Sandro, tampoco, ese '9' nato que requiere el Sevilla, aunque sí una alternativa que, de estar en forma, como el curso pasado, puede aportarte mucho de cara a gol. Gameiro, según vinculan desde Madrid, sería otra alternativa para Arias.

Arana

Es la defensa la otra línea a apuntalar por la dirección deportiva sevillista, una vez que haya quedado totalmente desguarnecida con las bajas de Carriço y Pareja. Sin embargo, no es el eje de la zaga la posición a reforzar, intentando Arias cerrar la contratación del lateral brasileño Guilherme Arana, objetivo del pasado verano que ahora está a tiro, a cambio de unos 11 millones de euros por el 80% del pase. A falta de algunos flecos por cortar, el Corinthians, que tiene el 40% de los derechos del jugador, se resiste y no acaba de dar su brazo a torcer.