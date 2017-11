Diego Martínez: "Fue un sueño que Monchi me llamara"

Tras doce jornadas seguidas sin perder, Diego Martínez tiene a su Osasuna segundo, en puestos de ascenso directo a Primera. El técnico gallego disfruta de un gran momento, pero no se olvida de unos inicios que nacen en el fútbol más modesto.

"No cambiaría ningún año de los que he vivido porque me han enriquecido mucho", apunta el ex del Sevilla Atlético en La Voz de Galicia, donde recuerda su llegada a Nervión en 2009. "Yo era el entrenador del Motril, en Tercera, y recibí la llamada de Monchi. Me dijo que quería contar con mi trabajo, que le gustaba cómo lo estaba haciendo un técnico tan joven como yo, con 25 años. Evidentemente, para mí era un sueño. ¡Quién me iba a decir a mí que iba a estar ocho años allí! Que iba a vivir tantas experiencias positivas, como ganar la Copa de Campeones de juveniles; después, como entrenador asistente, campeón de la Europa League; haber sido entrenador del C, del filial, con un ascenso a Segunda y luego una permanencia que yo la cuento como un título más...", destacó.

Por ello, Diego Martínez se muestra "eternamente agradecido" a Monchi, del que destaca su "inteligencia, humildad y una forma muy natural de hacer las cosas". Pero no se detienen ahí sus elogios, ya que puede presumir de haber aprendido de entrenadores como el "metódico" Marcelino; Míchel, un "gran comunicador"; Unai Emery, al que define como "pasional, ganador y optimista ante la adversidad"; o Jorge Sampaoli, de quien alaba su "innovación y valentía en el inicio del juego en el ataque organizado".

Pero también se acuerda de Óscar Arias: "Muy detallista en las situaciones que tienen que ver con la competición".