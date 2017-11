Colombia pide continuidad para Muriel

La llegada de Luis Fernando Muriel al Sevilla como el fichaje más caro de su historia tuvo una enorme repercusión en su país, Colombia, donde se han depositado muchas esperanzas en la evolución del delantero de Santo Tomás de cara a convertirse en una referencia de la selección cafetera. Por ello, desde tierras colombianas se mantienen muy pendientes de la progresión del punta y no se esconde la preocupación por el rol secundario que desempeña en Nervión y por su rendimiento, lo que, no obstante, no ha menoscabado la confianza de sus compatriotas en su calidad, existiendo la creencia generalizada de que si Berizzo le brinda más continuidad acabará por explotar sus cualidades y triunfará como sevillista.

Este es el sentir de periodistas colombianos que conocen muy bien a Muriel y que han sido consultados por Estadio Deportivo sobre cómo valoran el momento actual del atacante. En este sentido, Francisco Henao, de El Pais de Cali y que realizó un amplio reportaje sobre el jugador cuando aterrizó muy joven en el Deportivo de Cali, coincide con sus compañeros en que no ha cumplido hasta ahora las expectativas generadas en Colombia con su llegada al Sánchez Pizjuán y culpa en parte a la adaptación al fútbol español. "El rendimiento de Muriel en el Sevilla no es el que esperábamos en Colombia, después de sus buenas actuaciones en Udinese y Sampdoria. Esto tiene que ver con la adaptación al estilo futbolístico del Sevilla, porque mientras en los clubes italianos él era el referente en ataque, en el cuadro español se busca más la sociedad y el explotar las diferentes opciones ofensivas que se tienen", comentó Henao, que, sin embargo, está convencido de que crecerá a medida que el técnico sevillista le otorgue más regularidad en sus participaciones, señalando que no entiende alguna decisiones del preparador de Cruz Alta ni tantas rotaciones. "A Muriel para triunfar en el Sevilla le falta continuidad. Únicamente eso. Uno entiende los estilos de los técnicos, de mirar cada partido de una manera diferente, pero el rotarlo permanentemente entre la titularidad y la suplencia, le quita ritmo. Uno no entiende, por ejemplo, que cuando hizo goles en partido ante el Girona, rompiendo una larga sequía, en el siguiente partido frente a Las Palmas no tuviera ni un minuto. Luego contra el Cartagena, por Copa del Rey, volvió a anotar, y después contra el Leganés no fue tenido en cuenta. Esa situación, indudablemente, le quita ritmo y confianza".

En una línea similar se expresa Roberto Urrea, del canal Teleantioquía, que incide en que "Muriel requiere más minutos, más oportunidades, pero habría que analizar qué modelo de juego pretende su técnico con el Sevilla" y que, aunque "no atraviesa por un buen momento", saben que se trata "de un jugador rápido, explosivo y con mucho "Tiene que dar mucho más".

Lo cierto es que en su país mantienen la esperanza de que recupere su mejor versión y así lo expresa, por ejemplo, Julián Céspedes, del popular medio cafetero Caracol TV. "Estamos a la espera de que pueda mejorar en el Sevilla; creo que le está faltando creerse más en el equipo en que está, en uno de los que llama la atención en España, saber que está en la liga más importante del mundo. Si se pone las pilas, se cree el cuento, entrega todo de sí y comprende donde está puede mejorar notablemente, porque venía de hacerlo muy bien aquí y luego en Italia", comentó Céspedes, que, como la mayoría de periodistas consultados, incide en que su rendimiento actual causa inquietud con las vistas puestas en Rusia 2018: "Preocupa porque no está mostrando un gran despliegue y se necesitaría que volviera el mejor Muriel por la preocupante ausencia de gol del seleccionado cafetero". Esta incertidumbre la comparte con Jaime Herrera, del diario El Colombiano, que insiste en que "Muriel no ha encontrado la continuidad que exhibió en el fútbol itálico" y que "de momento sólo ha tenido chispazos, lo que, entre otras cosas ha propiciado que José Pékerman ajuste piezas y no lo haya incluido en la última lista de la selección". Preocupación reducida por la confianza colombiana en las facultades del ariete, tal y como asegura con convencimiento Francisco Henao: "En Colombia hay mucha fe en lo que pueda dar Muriel en la selección. Es un jugador joven que como sea va a pelear el puesto para ir al Mundial".