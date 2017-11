El 'Mudo': "Nzonzi siempre ha querido quedarse"

Hace tiempo que se habla sobre la posibilidad de la salida de Nzonzi, vía cerrada de momento cuando se clausuró el mercado, y el asunto, como no podía ser de otra forma, ha llegado hasta el vestuario, en el que, lógicamente, siempre han deseado la continuidad del francés. En este sentido, Franco Vázquez, en declaraciones al diario italiano Tuttosport, explica que, en relación al interés de la Juventus por su compañero, el francés nunca le ha preguntado por el fútbol italiano y que siempre le ha mostrado su deseo por continuar en el Sánchez Pizjuán: "Steven nunca me preguntó por Italia. Es un centrocampista fuerte, con gran juego y que juega muy bien los pies. Siempre ha querido quedarse en el Sevilla".

A nivel personal, el argentino, que de momento no ha gozado de demasiada continuidad este curso, no descartó en el diario transalpino su regreso a la Seria A. "¿Volver? Nunca se puede decir nunca", indicó el mediapunta sevillista, que reconoce que le encantaría coincidir de nuevo con Paulo Dybala: "Es difícil, pero me encantaría. Paulo tiene un gran futuro en la Juventus, donde puede convertirse en un ídolo".