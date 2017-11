El Sevilla homenajea a Montero, el 'artista' que se perdió Mundial 82 por lesión

El exjugador del Sevilla Enrique Montero, el 'artista' que se perdió el Mundial 82 de España por una gravísima lesión en la rodilla derecha, como afirmó este miércoles José Emilio Santamaría, entonces seleccionador, recibió emocionado el X Dorsal de Leyenda, máximo galardón del club a sus futbolistas históricos.

Enrique Montero, nacido hace 62 años en El Puerto de Santa María (Cádiz), fue reconocido como uno de los máximos exponentes de la 'escuela sevillana' en un homenaje en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde debutó en 1974 de la mano de Santos Bedoya y, tras dos años cedido en el San Fernando, desplegó su 'magia' durante once campañas (1974-1986).

El fino centrocampista, que destacaba por su calidad técnica con exquistas fintas, quiebros, recortes y pases de gol, disputó 323 partidos (52 goles) con la camiseta sevillista, fue tres veces internacional con España y también jugó cuatro años en el Cádiz (1986-90), antes de retirarse en 1992 en el Racing Club Portuense.

Montero estuvo arropado por familiares, amigos y compañeros en un acto al que asistieron el técnico sevillista, el argentino Eduardo Berizzo, jugadores como Pareja, Escudero, Vázquez, Correa, Nolito o Ganso, y el consejo de administración que preside José Castro, así como el exseleccionador Santamaría, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, o el alcalde de El Puerto, David de la Encina.

Recibió el cariño de muchos excompañeros sevillistas, del exmeta del Burgos Javier Maté -que rememoró el golazo que le marcó en 1981 en unos cuartos de final de Copa-, excadistas como Carmelo o Juan José y exbéticos como Demetrio, García Soriano, Biosca, Bizcocho o Cardeñosa, que expresó la admiración de todos hacia él y le entregó una placa en nombre de la Asociación de Veteranos del Real Betis.

Además, Vízcaíno, presidente del Cádiz y exdirectivo del Sevilla, le obsequió con otro recuerdo por su cuatro campañas en la mejor época de los cadistas en Primera y el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, con el escudo de oro de este organismo y con la Medalla de Oro del centenario de la RFAF.

En el acto, José María Vilarrubias, el médico que le operó de la lesión que le causó Polozzi (Palmeiras) en una semifinal del Trofeo Carranza 1981, cuando Montero tenía hecho su pase al Barcelona por 250 millones más Esteban Vigo y el 'Lobo' Carrasco, dijo que tenía rotos cinco de los seis elementos que conforman la rodilla.

"De las más de 40.000 operaciones de rodilla que he hecho, fue una de las más graves que he operado. Cuando estaba sacándome los guantes, llamó al Rey y me dijo: '¿cómo ha ido la operación de Enrique? Lo necesitamos para el Mundial'", recordó el cirujano.

Santamaría, el seleccionador en esa época, confirmó que, de no haber sido por su lesión, Montero hubiera ido al Mundial 82 como una de las bazas de la renovación que buscaban en el equipo, destacó que era "un fenómeno" y reivindicó a los jugadores de entonces, que debían "jugar en campos con barro", como ejemplo para los de ahora.

El presidente del Sevilla, por su parte, subrayó que con estos actos reconocen también a todos los jugadores que defendieron el escudo del club y que en el caso de Enrique Montero fue "la magia que vino de El Puerto, el artista" que supo cambiar las críticas a veces de la afición por "la aclamación y los pañuelos blancos".

"Hoy, el fútbol y el Sevilla te hacen justicia", recalcó, tras lo que el homenajeado expresó su "gratitud, lealtad y cariño" al club y a su afición, porque le hicieron "ser futbolista y ha sido lo más extraordinario" que le ha pasado en su vida, y compartió este "gran honor" con todos los técnicos, compañeros y empleados de su época.

Montero es el décimo futbolista al que el Sevilla distingue con esta distinción, que ya recibieron Juan Arza, José María Busto; Marcelo Campanal; el paraguayo Ignacio Achucarro; Antonio Valero; Paco Gallego; Enrique Lora; Curro Sanjosé; y Antonio Álvarez.