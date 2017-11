Steven Nzonzi, "feliz"... hasta junio

No ha cogido a nadie por sorpresa en el Sánchez-Pizjuán. El debut de Steven Nzonzi con la selección francesa ha vuelto a poner al centrocampista en el escaparate, a pesar de que haya comenzado la temporada lejos del nivel exhibido durante el curso pasado. Ha sido enfundarse la elástica ´Bleu´ y reverdecer los intereses sobre un futbolista que el pasado verano intentó marcharse a la Juventus, una vez que hubiera renovado meses antes hasta 2020, viendo incrementado su sueldo y también su cláusula de rescisión hasta los 40 millones de euros. Su deseo de afrontar un nuevo reto profesional, sin embargo, chocó frontalmente con los intereses blanquirrojos, que hicieron valer su esfuerzo económico y sólo le abrieron las puertas bajo la condición de que el conjunto italiano abonase su cláusula de rescisión. Y eso, finalmente, no ocurrió, al entender la ´Vecchia Signora´, bien, que era demasiado dinero, o que José Castro, tarde o temprano, iba a acabar bajándose del burro, agarrándose a la condición sevillista de equipo vendedor; algo que, como se acabó demostrando, no ocurrió.

El francés, lógicamente, ha comenzado la temporada como uno más, convirtiéndose en pieza clave del Sevilla del ´Toto´ Berizzo y no estando por la labor de forzar situaciones... al menos hasta el próximo mes de junio. De hecho, habiendo participado en Champions como sevillista, tampoco tendría mucho sentido cambiar de aires en enero. Y así lo demuestra el propio Nzonzi en su país, donde se ha mostrado moderado ante el interés de la Premier, donde Arsenal, Manchester City y Manchester United, según los tabloides británicos, estarían encantados de repatriarlo a un fútbol en el que ya brilló con el Stoke. "Quién sabe qué va a pasar. No voy a hablar de contratos. Me encanta la Premier League. Es allí donde comencé a un buen nivel y me lo pasé genial. No sé lo que sucederá en el futuro. Ahora estoy bien en Sevilla; me siento bien. Estoy adaptado al equipo. Es mi tercera temporada y estoy feliz", afirmó el internacional galo, quien está viviendo uno de sus momentos más felices como profesional, una vez que Deschamps, finalmente, se haya fijado en él. En verano, Dios dirá.