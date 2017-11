Arana confirma su fichaje por el Sevilla: "Falta firmar los contratos"

Guilherme Arana será el primer fichaje invernal de Óscar Arias como director deportivo del Sevilla. Todo está acordado para que el lateral brasileño del Corinthians firme por los nervionenses, tal y como ha confirmado el propio protagonista: "Ha llegado una propuesta en firme del Sevilla, está todo hecho, sólo falta que firme los contratos", ha señalado en Brasil.

"Al final no llegó ninguna propuesta, y por eso me he comprometido con el Sevilla", ha añadido el jugador, por el que los nervionenses desembolsarán 12 millones de euros por el 80 por ciento del traspaso.

La llegada de Arana supondrá la salida de un jugador del plantel. Por su condición de extracomunitario todo apunta a Walter Montoya, aunque también hay que comprobar qué va a pasar con jugadores como Carole, pues el Sevilla contaría ya con tres laterales zurdos.