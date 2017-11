Lenglet: "Pizarro y Nzonzi nos dan estabilidad"

Clement Lenglet ha concedido una entrevista en Radio Marca en la que ha hablado del cambio de Berizzo para jugar con dos mediocentros, lo que en opinión del central francés les ha venido muy bien. "Podemos hacer más y estar mejor. Pero en los tres últimos partidos tuvimos un poco más estabilidad con Steven y Guido. Es el camino, hay muchos jugadores buenos y todos deben jugar. El entrenador lo está haciendo bien. No estamos al 100 por cien del nivel de juego, podemos hacer más", ha señalado el zaguero, quien reconoce que deben mejorar si quieren jugar en Champions una campaña más. "El Sevilla está un poco por debajo de los objetivos, pero sólo hemos jugado once jornadas. Es poco para un campeonato que termina en mayo. Está claro que queremos hacer más, ganar más partidos y estar en Champions al final de la temporada. El Valencia está funcionado muy bien, pero estamos bien situados en LaLiga y en la Champions. Tenemos un partido el martes para meternos en octavos y es un objetivo también", ha subrayado.

Parece que el gran rival nervionense en la pelea por una de las cuatro primeras plazas será el Valencia: "Ocho son muchos puntos, pero el campeonato es muy largo. Hay tiempo para estar un poco más cerca y pasarlos cuando podamos. Cuando encajas 4 goles contra un equipo rival no está bien. Fue una semana mala y ahora estamos arreglando poco a poco los problemas para estar más arriba. Lo importante pasa en mayo, no en noviembre".

A la vuelta de la esquina está el partido contra el Liverpool de Champions, aunque ahora todo está centrado en el Celta: "Por el momento todo el mundo está centrado en el partido del Celta porque jugamos en casa y llevamos casi un año sin perder en casa y hay que estar sólido en casa. Después tenemos un partido muy importante contra el Liverpool, pero el Celta es muy importante".

Como no podía ser de otra forma, no han faltado preguntas sobre el interés del Barcelona en Lenglet. "No sé si hago las cosas bien, pero estoy contento por que un club como el Barça se interese en mí, pero estoy muy contento en el Sevilla y por el momento no hay nada más que decir. Para mí lo más importante es jugar y estar bien. No sé. No soy el único que decide en mi futuro. Cuando tienes 22 años lo más importante es jugar muchos partidos no jugar uno y esperar tres meses al siguiente. Estoy muy bien en el Sevilla, todo el mundo está contento conmigo y yo también estoy contento", ha explicado.

El galo admite su buen momento: "Miro las estadísticas, pero no es mi pretensión. Hay más cosas que las estadísticas, en el campo pasan más cosas. Estoy muy contento por mi momento y mi tiempo de juego. Cuando firmé hace un año no pensaba jugar tantos partidos. Soy agresivo cuando estoy en el campo. Después soy más reservado y tranquilo. Es mi forma de ser. Así me educaron. Pero sobre el campo es importante ser ganador y competitivo".

Lo que no ve nada claro Lenglet es la opción de ir al Mundial. "Hablo con Steven, pero no hablamos de mí. Es difícil jugar en Francia. Estoy muy contento por él, es muy buen jugador. Es difícil seguir a este nivel, pero el Mundial está lejos. Hay muchos jugadores con un nivel increíble como Umtiti, Varane, Kimpembe, Koscielny o Laporte", ha subrayado.

Ahora, Lenglet quiere jugar el derbi. "La ciudad es perfecta, la afición es muy caliente. Es increíble para mí porque hace un año estaba en Segunda y ahora juego la Champions. Quiero vivir un derbi porque el año pasado estaba lesionado en el derbi en el Villamarín. Esta temporada espero jugar un derbi para sentir la ciudad", ha concluido.