Lenglet, el último sevillista en el que se fija el Barça... pero no el único

En el siglo XXI el FC Barcelona ha fichado a grandes futbolistas en el Sevilla y ha dejado grandes cantidades de dinero a cambio de ello acercándose a los 100 millones de euros. Nuevamente el conjunto culé se ha fijado en un jugador del Sevilla: Clément Lenglet. El francés llegaba a la capital andaluza en el mercado invernal de la temporada pasada para reforzar la zaga. Firmaba por cuatro temporadas y media y el conjunto que preside Pepe Castro desembolsó cinco millones de euros por él.

Lenglet se ha ido afianzando poco a poco en la zaga nervionense. Está temporada está asentado y es uno de los defensas más importantes para Berizzo, por lo que ha llamado la atención de Ernesto Valverde.

El Barça es el equipo que menos goles ha encajado en lo que llevamos de campeonato, la pareja de centrales Piqué-Umtiti está funcionando bien, pero se antoja corta a la hora de rotar o de que haya alguna baja. El único del primer equipo que puede cubrir la ausencia de uno de los dos es Javier Mascherano, actualmente se encuentra lesionado y los años poco a poco pesan sobre él.

Además, podría alinear a Vermaelen, pero no cuenta para Valverde y no entra en los planes del equipo. En cualquier caso, no parece que vayan a lanzarse a por el zaguero en invierno -la prioridad es un delantero-, ni que el futbolista quiera aventurarse ya con una salida a mitad de temporada, pues ha reiterado en varias ocasiones que es feliz en Nervión.

Si se acabara confirmando el fichaje de Lenglet por el Barça, el equipo que preside Bartomeu se habría gastado un total de 134 millones de euros en fichar a jugadores del Sevilla en apenas una década.