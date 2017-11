Setién y Berizzo ya piensan en el derbi

Quique Setién y Eduardo Berizzo, máximos responsables técnicos de Betis y Sevilla, respectivamente, fueron los protagonistas este jueves de una extensa e interesante charla-coloquio durante la inauguración del curso de entrenadores de la RFAF, un acto abanderado por el presidente de la Andaluza, Eduardo Herrera, así como por el vocal del citado organismo y director del Centro de Formación, Francisco López Servio, al tiempo que el periodista de Canal Sur Televisión, Ángel Gámiz, se encargó de moderar un debate que aportó la normalidad que se echó de menos en años anteriores, cuando hubo ausencias por parte de algún bando y, en muchos casos, silencio sepulcral.

Uno de los temas que presidió la comparecencia de las cabezas visibles de los dos grandes clubes hispalenses fue el duelo cainita, que ambos conocen únicamente desde fuera y que, por tanto, les ilusiona. Así lo confirmaron abiertamente. "Desde que llegas a Sevilla, todo el mundo te habla del derbi. Hemos vivido algunos antes con nuestros equipos, pero parece ser que no hay nada parecido a lo que pasa aquí. Veremos qué ocurre cuando llegue, pero ya se intuye. No es un partido cualquiera. Como dice él, intentaremos sacarlo adelante y, además, jugando bien. Eso es lo que nos gustaría", apuntaba el cántabro, mientras que su homólogo nervionense espera el 6 de enero próximo "un futuro derbi cayendo de lado sevillista", aunque añadía: "Los dos clubes palpan el ambiente, la pasión. Los elogios se multiplican y la crítica, también. Cuanto más presión hay, mejor para nosotros. Es algo que resulta inherente a nuestra profesión; imposible vivir sin presión, ya lo comprobé. Queremos disfrutar de un partido de emociones. Ojalá el público disfrute de un gran espectáculo. Ya se vive con mucha emoción".

En este sentido, el argentino cree que influye la inercia de los últimos años en su escuadra: "Hay un ADN competitivo, con un gran desarrollo deportivo de los últimos años. Estoy en un club competitivo al que había sufrido como adversario".

Entre los muchos temas que trataron, a preguntas sobre todo de los futuros preparadores, Berizzo y Setién les recomendaron "que tengan muy claro a qué quieren jugar con sus equipos", mientras que confesaron que, en el caso del suramericano, Marcelo Bielsa es una clara referencia, mientras que, para el santanderino, la figura más inspiradora fue Johan Cruyff.

Entre risas, el míster heliopolitano recordaba: "El curso de entrenador lo saqué porque copié, pero nunca me lo planteé mientras jugaba; incluso, me saqué el título sin ninguna pretensión". Por su parte, su rival admitía: "No puedo decir que quisiera ser entrenador desde siempre". Y no sólo en esa cierta falta de vocación coincidieron los técnicos bético y sevillista, sino en la admiración que sienten por el contrario, ya que hay más cosas que les unen que las que los separan.

"En los partidos en su contra, el Celta siempre me ha llamado la atención. Es un entrenador que se parece bastante a mí en los conceptos generales. Nosotros tenemos un ataque más pausado y el Celta siempre fue más eléctrico. No tenía nuestro orden, pero sí la rapidez. Es muy difícil de controlar, porque es un equipo con muchos movimientos. A veces, el desorden que se genera te exige mucho. Los partidos contra él siempre han sido abiertos y de muchos goles. A mí me gusta, porque no me siento a ver a todos los equipos con las mismas ganas. Con el Celta se disfrutaba. Eso sí, una cosa es lo que quieres y otra lo que puedes. Cuando hay un partido de tanta exigencia, no es fácil que los jugadores den lo mejor de sí mismos", sentenciaba Quique Setién, a quien el 'Toto' correspondía con palabras en un tono similar: "Lo cierto es que me ha dado algún baño de juego con Las Palmas. Enfrentarse a sus equipos te hace exigirte mucho por todas las combinaciones que hace. Él quiere ganar, pero haciéndolo bien, bonito. Respeta mucho la estética de este juego, que, a veces, nos la pasamos de largo. Es un entrenador que no quiere ganar de cualquier manera. Como rival, siempre se me hace difícil enfrentarme a él".