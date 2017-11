Túnez le ha cerrado la puerta a Ben Yedder definitivamente

Wissan Ben Yedder seguirá esperando una llamada de Didier Deschamps, seleccionador francés, y no estará en el Mundial de Rusia con el país de origen de su familia: Túnez.

La selección tunecina viene instiéndole para que acceda a jugar con ellos, pero ya no lo hará más. Así lo aseguró el seleccionador norteafricano. Nabil Maaloul anunció en la prensa local que un jugador se unirá pronto a ellos, sin dar detalles sobre su identidad. No obstante, aclaró que no se trata del '9' sevillista, que "no será convocado porque ha expresado claramente su voluntad de jugar con Francia".

Así, la rumorología apunta ahora a Rani Khedira, pivote del Augsburgo y hermano del jugador de la Juventus, y el joven portero Mouez Hassen, que milita en el Châteauroux cedido por el Niza.