Alberola Rojas pitará en la visita del Sevilla al Villareal

El castellano-manchego Javier Alberola Rojas ha sido designado para dirigir el encuentro correspondiente a la jornada 13 que enfrentará a Villarreal y Sevilla en el Estadio de la Cerámica de la localidad castellonense, un encuentro que se celebrará el próximo domingo 26 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, y que será televisado por ´beIN LaLiga´.

El gallego Ignacio Iglesias Villanueva arbitrará el partido Valencia-Barcelona, que se jugará el domingo 26 de noviembre dentro de la jornada 13 de LaLiga Santander, en la que el extremeño Jesús Gil Manzano pitará el Real Madrid-Málaga y el tinerfeño Daniel Trujillo Suárez el Levante-Atlético.



El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó hoy las designaciones para la citada jornada y la 16 de LaLiga 1/2/3, que se jugarán el último fin de semana de noviembre.

Espanyol-Getafe Martínez Munuera (C. Valenciano)



Alavés-Eibar Munuera Montero (C. Andaluz)



Betis-Girona Del Cerro Grande (C. Madrileño)



Real Sociedad-UD Las Palmas González Fuertes (C. Asturiano



Levante-Atlético de Madrid Trujullo Suárez (C. Tinerfeño)



Real Madrid-Málaga Gil Manzano (C. Extremeño)



Deportivo de La Coruña-Athletic González González (C. Castellano-Leonés)



Villarreal-Sevilla Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)



Celta-Leganés Hernández Hernández (UD Las Palmas)



Valencia-Barcelona Iglesias Villanueva (C. Gallego)