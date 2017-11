Berizzo da pistas: "Geis y Soria podrían jugar de inicio"

Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla, ha admitido que enfrentarse al Celta este sábado será "emotivo" ya que volverá a encontrarse con sus "exjugadores" a los que tiene "ganas de verlos".

En cuanto a su propia plantilla, el argentina ha reconocido que tiene a Simon Kjaer entre algodones y que no descartar situar a Geis como central. "Hemos entrenado con Geis como central, es tremendamente confiable ahí, ha jugado antes en su anterior club, en el Nou Camp también, perfectamente podría ser central, le veo ahí más que a Pizarro. Kjaer viene de dos partidos intensos emocionalmente, mañana veremos evaularemos pero sin poner en riesgo", ha explicado.

También han vuelto Banega y Nzonzi, en mejor estado que el danés: "No pienso en reservar pero sí en cuidar. Tanto Ever, Steven o Simon vienen con el viaje, el estrés, los minutos... N'Zonzi es el que viene mejor de los tres. El de mañana es el partido más importante, evaluaremos sin correr riesgos".

En cuanto a contrataciones de cara al mercado de invierno, como la Guilherme Arana, Berizzo ha preferido ser cauto: "Hablar de supuestas contrataciones puede entenderse como una distracción y un menosprecio a mis futbolistas. El trabajo hay que hacerlo, pero para eso están en las oficinas, debo tener un cuidado con mis futbolistas, los que deben llegar, cuando lleguen ya los analizaremos. Arana es una opción real pero quisiera ser respetuoso y centrarme en los futbolistas que tengo".

Sobre la implantación del VAR a partir de la próxima temporada, el técnico sevillista se mostró partidario de ello: "Me ha tocado por suerte participar en un reunión en el UEFA donde lo explicaron. El VAR es una herramienta que solo puede pedir el árbitro, nadie más, que se da en dos circunstancias, puede pedirlo cuando no ha pitado algo y tiene dudas, y para ello el juego debe estar interrumpido. Eso es importante, cuando lo comprendí, estoy a favor del uso, siempre y cuando ayude al árbitro y no lo llene de más responsabilidad de la que tiene. En la simplicidad de su ejecución está el acierto. El VAR me parece una herramienta valiosa cuando esté bien explicada. Solo el árbitro la puede usar, así que estoy a favor".

Recobrar una buena dinámica: "Todos los partidos te dejan cosas, es importante empezar como terminar muy fuerte. No hay partidos de relajación ni más fácil que otro. Hay que tener la guardia muy alta, vamos a enfrentarnos a un rival que juega muy bien. Debemos seguir en nuestra línea que comenzamos ante el Leganés, confirmamos ante el Spartak y la segunda parte del Camp Nou".

Las diferencias de su Celta con el de ahora: "Este Celta es más cuidadoso del balón, inicia del juego desde más atrás, el que entrené era más dinámico, más alocado, este construye el juego con más cuidado y pulcritud. Los futbolistas son casi los mismos, tanto conmigo como con Unzue se han aplicado y están convencidos. Tienen atacantes peligrosos y rápidos y tenemos que dominar con el balón".

Soria o Rico: "David Soria podría ser titular, quiero que todo el mundo esté listo, tanto Sergio como David lo entendieron y así están".