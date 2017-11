Osvaldo prefirió el rock a fichar por el Sevilla

El delantero italo-argentino Pablo Daniel Osvaldo pudo convertirse en sevillista en el pasado mercado invernal... pero rechazó la propuesta que Jorge Sampaoli le hizo llegar personalmente porque fichar implicaba tener que renunciar a ir ¡a un concierto de rock!.

Así lo admitió en una charla con la 'Gazzetta dello Sports' el peculiar exfutbolista de Roma, Boca Juniors o Espanyol, entre otros muchos equipos. "En diciembre de 2016, Sampaoli se puso en contacto conmigo y me dijo: 'Dani, no te pido nada. Haz lo que quieras en el campo y fuera, pero necesito un delantero'. Le dije que tenía un festival de rock y me dijo que no podía perdérmelo ¡Dos locos!", aseguró Osvaldo, que colgó las botas el pasado mes de junio a pesar de que sólo cuenta aún con 31 años. "Decidí dejarlo en Boca. Demasiados chismes. No podía salir, tenía miedo de la gente. No lo aguantaba más. Tenía ofertas desde China, pero estaba desinteresado. Empezaba a odiar lo que había siempre amado. Antes que el dinero, prefiero el asado y la cerveza", agregó en la entrevista con el diario italiano.

Sampaoli, un reconocido amante de la música rock, asumió la negativa del bonaerense y finalmente disfrutó con el gran rendimiento de Stevan Jovetic, el elegido por Monchi para esa carencia en ataque que había detectado el técnico, quien antes de que el club fichase al montenegrino tanteó a otro argentino: Lucas Prato.

El actual punta del Sao Paulo confía en tener opciones de ir al Mundial, ya que Sampaoli le quiso para el Sevilla: "No sé por qué no he tenido la posibilidad de ir con Argentina, pero sigo teniendo esa ilusión. El seleccionador, Jorge Sampaoli, llamó en su momento a mi representante para llevarme a Sevilla".