El Muriel más fino del último lustro

Continuidad, ésa es la receta que solicita el colombiano Luis Muriel siempre que se le cuestiona por su esquiva relación con el gol y el peso de ser el fichaje más caro de la historia del Sevilla Fútbol Club. Una suerte con la que el pasado sábado volvió a reencontrarse, firmando el primero de los dos goles sevillistas ante el Celta, equipo que acabaría hincando la rodilla en el Sánchez-Pizjuán a pesar de haberse adelantado en el marcador. Algo poco habitual en Nervión, donde habían transcurrido ocho meses desde la última vez que se vieron obligados a darle la vuelta a un partido.

Un futbolista, el colombiano, que es el máximo goleador sevillista en Liga, con tres goles en nueve partidos, sumando un total de cuatro dianas en todas las competiciones, donde acumula 18 apariciones (706'). Y es que el actual Luis Muriel, el sevillista, se presenta como el más fino del último lustro. Y nada tiene que ver ello con cuestiones de peso (algo que recordó durante su celebración frente al Celta), ni con que haya puesto fin a su supuesto gusto por la bollería industrial, como tanto se hizo referencia semanas atrás en redes sociales después de que se hiciera viral una imagen suya en un conocido hipermercado hispalense. Va mucho más allá, va con lo estrictamente deportivo, con lo importante, por lo que se le fichó: el gol. Y es que el cafetero promedia un tanto cada 177', unos registros que aún están algo lejos de los que se le presupone a un referente goleador (quizá nunca lo ha sido, por mucho que se empeñe Arias en defender la operación como la de un '9'), pero que mejoran bastante el nivel de acierto de Luis Muriel en el Calcio, donde el curso pasado, con la Sampdoria, firmó su mejor marca: 13 dianas, once de ellas en la Serie A. Es decir, un gol cada 186 minutos. Y a partir de ahí, subiendo, siendo 274 los minutos que requirió para ver portería en la 15/16, cuando consiguió un total de siete tantos, o 345´ en la 14/15, en la que sólo firmó cuatro goles. En la 13/14 requirió 238'.

De hecho, hay que acudir a la 12/13 para encontrar una temporada en la que Luis Muriel mejore sus números actuales, firmando un gol cada 130 minutos con la elástica del Udinese, club con el que firmó once dianas a lo largo de la temporada. Un curso en el que, sin embargo, no comenzó de la mejor forma posible, teniendo que esperar hasta la jornada 18 para ver portería después de haberse pasado varias jornadas lesionado. A partir de ahí, una racha de cuatro goles en cinco partidos, hasta llegar a la cifra total de las once dianas. Unos registros que, lógicamente, consiguió gracias a la tan ansiada continuidad que solicita hoy día como sevillista y que Eduardo Berizzo, poco a poco, le está dando, en su lucha particular con Wissam Ben Yedder como principal referencia ofensiva.

El martes, ante el Liverpool, espera que el técnico argentino le presente una nueva oportunidad, algo que no le ha sido posible hasta ahora en Liga de Campeones, donde el franco-tunecino le ha ganado la partida. De hecho, Berizzo sólo le ha brindado 29 minutos: 21' ante el Livepool y 8' frente al Spartak.