Ben Yedder: "Quiero ayudar a lograr el pase"

Con seis goles en esta Champions, dos en la previa y otros cuatro en la fase de grupos, Wissam Ben Yedder disfruta de un buen momento que espera refrendar mañana frente al Liverpool. Aunque el francés no se deja regalar los oídos y huye de los elogios excesivos.

"Estoy muy feliz, pero no me quedo satisfecho con estos goles. Hoy puedes ser muy bueno y mañana dejan de hablar de ti. Tienes que ser fuerte mentalmente y no ponerte límites. Trato de trabajar en ello. Hay muchos objetivos y lo importante es marcar cuando el equipo lo necesita, en partidos importantes para ayudar a ganar", explicó el francés en una entrevista concedida a la web de la UEFA, donde admite que el conjunto sevillista se encuentra en una "posición ligeramente complicada" antes de recibir al conjunto inglés, ante el que espera mantener su idilio con el gol en la competición: "Quiero ayudar al equipo a pasar a los octavos y hacer un partido perfecto contra el Liverpool. Si vuelvo a marcar, seré feliz porque no tengo límites".

El galo, además, recuerda que sus inicios en Nervión fueron "complicados" por las "dificultades" que encontró con el idioma, pero a sus 27 años, no duda de que dio el paso acertado al dejar el Toulouse. "Si en algo he cambiado es en madurez y experiencia. Estoy aprendiendo mucho y he crecido en saber cómo se afrontan los grandes partidos. También en la importancia del trabajo, siempre lo hago a fondo para tener éxito".

Por todo ello, Ben Yedder apunta alto y admite que su "sueño" es jugar el Mundial con Francia. "También me gustaría conseguir lo máximo con mi club. Mi sueño es ser uno de los máximos goleadores europeos, seguir marcando muchos goles y no tener límites", añadió.