Pastore habla sobre el presunto interés del Sevilla

A priori, no tiene mucho sentido, ya que el Sevilla cuenta ya con muchos mediapuntas -demasiados, para el 4-2-3-1- y que el argentino debe de cobrar una auténtica fortuna, pero relacionaron recientemente a Javier Pastore con el Sevilla y el futbolista criado en Talleres se ha referido a dicho asunto, dado que Unai Emery no le está dando muchos minutos y pretende buscar una salida.

"Para un jugador es normal querer jugar tanto como sea posible. Pero estoy tranquilo... Si tengo la oportunidad de jugar, como hoy, lo haré. Estoy tratando de encontrar continuidad desde el punto de vista físico y no tener más lesiones. Mi objetivo es el Mundial. En el mercado, en este momento no pienso. Se habla de un traslado a Sevilla, pero lo más probable es que en Italia... Ahora bien, no sé lo que sucederá en el futuro", indicaba Pastore tras el encuentro ante el Nantes, en el que marcó un gol. Suma tres tantos y una asistencia en 487 minutos en la presente temporada.