Corchia: "En casa podemos ganar a cualquiera"

El Sánchez-Pizjuán recibe hoy en la Liga de Campeones al Liverpool, líder virtual del Grupo E con ocho puntos, uno más que los de Nervión. Un partido vital para los intereses sevillistas en la Champions, donde una victoria le aseguraría el billete a octavos, aunque no el liderato, mientras que un empate tampoco sería un mal resultado, pues le obligaría a ganar ante un rival teóricamente inferior como el Maribor.

En el vestuario son conscientes de ello, y así lo manifiesta el internacional francés Sébastien Corchia durante una conversación con ESTADIO Deportivo. "Es un partido muy importante para todos; tenemos que hacer un buen partido contra un buen equipo como el Liverpool, que tiene muchos buenos jugadores. Pero nosotros también lo tenemos y sabemos que en nuestro estadio y ante nuestra afición podemos hacer grandes cosas y ganar a todos los equipos", apostilló el galo.

Y es que la grada, como resalta el lateral derecho sevillista, jugará hoy un papel protagónico, hasta llegar a convertirse, según Corchia, en "el jugador número 12" que tenga que meter el primer gol. "Sabemos que es un partido vital, pero necesitamos saltar al campo motivados desde el principio y hacer gol cuanto antes para, así, conseguir al final una buena victoria. Pero sabemos que no será fácil, porque el Liverpool juega bien también. Pese a ello, nosotros contamos con un vestuario en el que hay mucha calidad y podemos hacer un gran partido", agregó el zaguero.

Por último, Corchia se refirió a los problemas que sufrió frente al Celta, acabando el partido con una sobrecarga que le hizo temer lo peor. Un susto que, finalmente, no le impedirá estar hoy ante los ´reds´, si Eduardo Berizzo lo estima oportuno, pues también cuenta con Mercado, recuperado: "Cuando salto y caigo... Tuve miedo, porque lo hago con todo mi peso sobre la rodilla y hago un movimiento brusco. Después tuve un poco de dolor, pero en el descanso me pusieron hielo y después me sentí mejor".