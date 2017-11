Sevilla FC-Liverpool (3-3): Que no... ¡que nunca se rinde!

La moraleja es que no rendirse nunca vale tanto como no caminar solo. El cuadro de Eduardo Berizzo falló en las dos áreas y terminó encajando una goleada en la primera parte, pero fueron errores repetidos por el Liverpool en un segundo acto de ensueño, en el que Nervión pasó de silbar a vibrar. El 3-3 final deja un buen sabor de boca que, sin embargo, no debe evitar la crítica. En la Liga de Campeones no se puede vivir únicamente del arrojo.

La tarde no pudo empezar mejor, tras el inesperado empate 'in extremis' del Maribor ante el Spartak, el cual dejaba a los eslovenos eliminados y teniendo que recibir sin jugarse nada al Sevilla, ya clasificado como mínimo para la Europa League, en la última jornada de la fase de grupos. Es decir, que los jugadores de Berizzo podían dejar parte de sus nervios en el vestuario antes de saltar a un Sánchez-Pizjuán en el que se vivió, también, un espectáculo previo, cantándose dos de los himnos más bonitos e impactantes del mundo del fútbol. Los pelos de punta, de principio a fin.

El problema es que los nervionenses dejaron en el vestuario absolutamente toda su tensión, pese a tener enfrente estrellas como Coutinho, Salah, Mané o Firmino. Ya antes del minuto dos, el Sevilla encajó uno de los goles más antiguos del mundo: saque de esquina, peinada en el primer palo (Wijnaldum) y remate en el segundo (Firmino). Escudero y Sarabia no pudieron evitarlo. Nervión no se vino abajo, ni mucho menos. Ni el Liverpool atrás. Los equipos de Klopp sólo saben atacar, así que el partido iba a seguir abierto, con el Sevilla obligado a adelantar sus líneas y los 'reds', con más espacios para correr, lo que más les gusta.

En el 13', llegó la primera ocasión clara para los blanquirrojos: Banega se la dejó a Escudero y éste, en lugar de intentar un pase de la muerte, disparó a puerta. El balón se fue al exterior de la red. Eran buenos minutos para el Sevilla, que empezaría a acumular ocasiones. Y muy claras. Antes del 20´, las mejores, de Nolito y Ben Yedder. Al gaditano, tras un recorte marca de la casa, se la sacó por los pelos Karius; el franco-tunecino, también cara a cara ante el meta inglés, la mandó fuera. Después podría desquitarse.

Tras sacarle Rico un mano a mano a Mané y en una acción de estrategia calcada a la del 0-1, lo cual tiene más delito, llegó el 0-2. Esta vez, rematando el senegalés solo en el palo largo solo (21´). Sin tiempo para cambiar la cara de incredulidad, el 0-3, tras una pérdida de un Mercado que, tras salir de lesión, no estaba para muchos trotes y menos aún para correr al lado de unas motos. Antes del descanso (40´), el Sevilla pudo encajar el cuarto. Lo evitó de nuevo Rico, ante Salah.

Sorprendentemente, y como el partido de Anfield, el Sevilla renació de sus cenizas, ya sin Nzonzi y con Franco Vázquez en el campo. El 'Mudo', al que pitan injustamente, se marcó un notable partido, actuando por delante de un Banega que retrasó su posición para asegurar el pase e ir embotellando a los ingleses. Y se pasó del 0-3 al 2-3 en muy pocos minutos, con los locales apabullando a un rival en el que Alberto Moreno jugaba 'con los dos escudos'. El canterano nervionense hizo la falta que dio lugar al 1-3, viéndose superado por Ben Yedder en la acción del remate de éste; y también cometió el penalti del 2-3 (60´), que el franco-tunecino tuvo que transformar en gol en dos ocasiones, dado que el árbitro se lo hizo repetir. Nervión explotaba y el Liverpool temblaba.

Berizzo metió a Muriel, pero después tuvo que acabar quitando a Ben Yedder, tocado, y terminó jugándosela con tres atrás. La 'Bombonera' soñaba entre suspiros, manos a la cabeza y varios huys. Los de Klopp ya apenas salían de su campo... hasta que sonó la campana en el 91': La puso Banega desde la esquina, la peló Escudero y el rechace le cayó a Pizarro, que la metió dentro ante el éxtasis general. Algo emicionante y casi inexplicable. De locos, de dos equipos tan especiales como sus propios himnos.

- Ficha técnica:

3 - Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Geis, Lenglet, Escudero; Nzonzi (Franco Vázquez, m.46), Pizarro; Sarabia, Éver Banega, Nolito (Muriel, m.72); y Ben Yedder (Correa, m.80).

3 - Liverpool: Karius; Gomez, Lovren, Klavan, Alberto Moreno (Milner, m.63); Wijnaldum, Henderson, Coutinho (Emre Can, m.63); Salah (Chamberlain, m.86), Mané y Firmino.

Goles: 0-1, M.02: Firmino. 0-2, M.22: Mané. 0-3, M.30: Firmino. 1-3, M.51: Ben Yedder. 2-3, M.60: Ben Yedder, de penalti. 3-3, M.93: Pizarro.

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Amonestó a los visitantes Alberto Moreno (m.37), Henderson (m.68) y Emre Can (m.83) y a los locales Éver Banega (m.44) y Mercado (m.53).

Incidencias: Partido de la quinta jornada en el grupo E de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que se llenó con unos 43.000 espectadores, de ellos unos 2.500 seguidores del Liverpool.