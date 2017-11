Las ofertas que rechazó Monchi para ir a la Roma

El Atlético de Madrid se la juega ante la Roma de Monchi este miércoles y la cita ha servido para que el exdirector deportivo del Sevilla haya atendido a varios medios nacionales. Rescatamos una entrevista concedida a El País, en la que el de San Fernando deja varias reflexiones interesantes y desvela qué clubes rechazó para irse a Italia.

- Dicen que tenía ofertas del PSG y del United. ¿Por qué eligió la Roma?

- Porque me permitía seguir siendo Monchi y trabajar como lo he hecho siempre. Estaba convencido, y el tiempo me ha dado la razón, de que en la Roma lo podría conseguir. Era el argumento fundamental. No fue por dinero o nombre del club. Y no me equivoqué.

- Se habló también del Barcelona.

- En España, verdaderamente, no tuve un contacto directo como sí lo mantuve con otros clubes europeos.

- ¿Cuántas personas de su equipo han venido con usted?

- Cero. Por contrato, no podía traerlos. Pero tampoco hubiera desmembrado ese proyecto. Hay dos formas de afrontar un cambio, y yo lo he hecho de la manera que pensaba que era más rápido. Si estás solo en un ambiente desconocido intentas adaptarte rápidamente para ser uno más.

- Los aficionados siempre se han quejado de que la Roma vendiese a sus estrellas. Pero usted ha basado parte de su modelo en eso.

- No creo que tengamos que tener miedo a vender buenos jugadores; el problema es no comprarlos. La Roma debe aspirar a ser más estable, pero desde el convencimiento de que no pasa absolutamente nada por vender.

- Después de siete meses ¿Podemos ya decir que el sistema Monchi es exportable?

- Sería muy precipitado. Pero es verdad que estoy satisfecho de seguir siendo yo mismo. Cuando uno se construye un papel en esto del fútbol a base de empezar de cero, cuando cambias el lugar donde has crecido a lo máximo que puedes aspirar es a seguir siendo tú. Pero no hay una forma de trabajar exclusiva de Monchi. Es una filosofía que apliqué en Sevilla que es estar lo más cercano posible al núcleo donde se genera este negocio, este mundo. Y ese lugar es el vestuario, con el entrenador, los jugadores, los utileros... Ahí es donde yo me muevo bien y puedo aportar.

- ¿Qué significa fichar a un jugador por 220 millones en su esquema de lo que debe ser el fútbol?

- Significa que hay alguien que tiene ese dinero. También que el fútbol es capaz de generar por sí solo esas cantidades y que el club que lo invierte piensa que puede dar un rédito.

- Pero usted este verano ha salido a comprar jugadores y no ha podido ficharlos por la inflación que había en el mercado.

- Sí, pero la inflación va ligada al aumento de los ingresos. El Sevilla está ya en torno a los 200 millones, y hace 4 años intentábamos llegar a los 80. Se multiplican los ingresos de televisión y al haber mayor entrada de dinero, se produce inflación. Es un principio básico. No creo que toda la culpa sea del PSG, sino que el fútbol genera más dinero.