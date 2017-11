Arias descarta a Aquino, "por ahora"

El mercado invernal brindará al Sevilla la posibilidad de reforzar a su filial para intentar salvar la categoría. Por ello, en los últimos días había salido a la palestra el nombre del internacional peruano Pedro Aquino, un pivote de 22 años que pertenece al Monterrey mexicano y juega cedido en Lobos.

Ante este presunto interés, el diario Depor ha contactado con el director deportivo nervionense, Óscar Arias, que descarta una ofensiva. "No tenemos intención de reforzarnos con volantes. No nos gusta tratar estos temas por teléfono, pero Pedro Aquino no está en nuestros planes, no por ahora al menos", señaló, al tiempo que una fuente del entorno del jugador añadía que para Aquino "sería una mala decisión llegar a la B de Sevilla, dado que ello le restaría competencia y oportunidad" para ir al Mundial.