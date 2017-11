Muriel, sin premio por sus aciertos

La semana pasada, en vísperas de la visita del Celta a Nervión, en la que Muriel partió de titular, periodistas colombianos consultados por este diario aseguraban que el delantero sólo rendiría a su mejor nivel si gozaba de más minutos en el equipo nervionense. En este sentido, lamentaban la ausencia de continuidad, lo que, desde la distancia, no entendían al considerar que tantas rotaciones le cortaban el ritmo a un futbolista que necesita rodaje para explotar sus cualidades. Pocos días después se dio el caso de que empezó en el once titular contra los vigueses y que marcó el tanto que adelantó a los suyos en Nervión, lo que supuso para él un golpe moral tras las críticas recibidas por su estado físico. Sin embargo, este tanto, debido a la dura competencia con Ben Yedder, no le permitió ser de la partida ante el Liverpool, circunstancia que no comprenden en sus país natal y que además se repite cada vez que el de Santo Tomás ve puerta. Y es que ninguno de los cuatro goles que ha anotado hasta ahora con la elástica blanquirroja le han servido para entrar en la alineación en el partido siguiente.

El cafetero se estrenó como realizador sevillista en el feudo del Girona, con un tanto que valió el triunfo para los de Berizzo pero no su continuidad en el equipo, pues contra Las Palmas ni siquiera saltó al terreno de juego.

Lo mismo sucedió después de su segunda diana, en esta ocasión en casa contra el Málaga para sentenciar el choque (2-0), ya que, tras el parón, Berizzo se decantó por Ben Yedder para la visita a San Mamés, donde el colombiano sólo dispuso de 13 minutos.

Casi un mes después, Muriel encontró puerta de nuevo, esta vez en la Copa contra el Cartagena, en el único partido que ha anotado entrando en el campo desde el banquillo, puesto que el resto siempre han sido cuando ha integrado el equipo inicial. Este acierto tampoco le valió para repetir como titular, hasta el punto de quedarse de reserva durante los 90 minutos contra el Leganés en el Sánchez-Pizjuán. El último, para desesperación de sus compatriotas, que tienen mucha fe en él, se ha producido esta semana, en la que salió del once ante el Liverpool después de su participación determinante en el triunfo ante el Celta. Eso sí, Ben Yedder cumplió con creces.