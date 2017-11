Corchia: "Berizzo te hace crecer mucho como futbolista"

En la primera parte de la entrevista a Sébastian Corchia, el lateral sevillista nos habla de su adaptación al club, a la ciudad, y sobre todo, de la afición sevillista. En esta segunda parte, el francés analiza los objetivos comunes y particulares con el Sevilla...

- El Sevilla suma puntos, gana partidos, pero no acaba de convencer con su juego en este primer cuarto de temporada. ¿Qué explicación le encuentra a ello Sébastien Corchia?

- Trabajamos mucho en los entrenamientos, pero pienso que lo más importante es ganar los partidos. Si podemos jugar bien y ganar es lo ideal, pero el equipo al que nos enfrentamos también quiere hacer lo mismo que nosotros. Pienso que estamos haciendo un buen inicio de temporada porque al final podremos hacer un buen año. Pero hay muchos nuevos jugadores que han llegado, yo uno de ellos, y al inicio necesitamos que el equipo se acople poco a poco. Ya lo estamos notando, vamos mejorando.

- ¿Tan complicado resulta hacerse con la idea que quiere imponer Berizzo?

- Eduardo es un entrenador que te hace crecer mucho como futbolista, porque es un técnico que habla mucho con los jugadores, que te transmite confianza y que siempre quiere mucha presión sobre el adversario. Quiere recuperar la pelota en el campo rival siempre y cuando presionamos tanto, el rival no puede seguir al mismo nivel físico durante todo el partido. Es ahí cuando nosotros seguimos con el ´pressing´ y el rival se cansa, matamos. Pero es verdad que necesita mucho físico, aunque eso al final nos ayuda para ganar los partidos. También el estilo de este entrenador es jugar bien al fútbol, ir de la izquierda a la derecha y usar los laterales para provocar acciones. Es un juego que a mí me gusta. Cuando podemos ayudar a los delanteros, el técnico siempre dice que hacia arriba, que necesitamos acciones para la confianza de todos. Pero lo primero siempre es defender fuerte y después, cuando podemos, necesitamos ir arriba. El Sevilla es un equipo que juega muy bien al fútbol y la participación de los laterales es muy importante.

- ¿Qué ocurrió semanas atrás, con las goleadas encajadas ante Spartak y Valencia?

- Fue una semana complicada para nosotros, pero ahora hemos demostrado que tenemos cabeza y que somos fuertes para ganar el siguiente partido. Tuvimos una semana complicada, pero en el fútbol hay momentos difíciles y lo más importante es la reacción. Hemos demostrado que la plantilla ha podido revertir esa situación.

- Pero llegan los rivales directos y el Sevilla pierde: Atlético, Valencia, Barcelona...

- Necesitamos ganar contra los equipos de arriba, sí. Contra el Barcelona, en el Camp Nou, hicimos un gran partido.

- La primera mitad no fue tan buena.

- Sí, la primera fue regular. Pero al final pudimos empatar. Si hacemos un partido así en el Camp Nou, contra el Barcelona, podemos hacerlo contra cualquier otro. Es verdad que nosotros queremos ganar a todos lo equipos para terminar bien la temporada, tenemos un buen grupo; un gran ambiente en el vestuario. Podemos hacer grandes cosas este año.

- Tampoco pierde de vista el Sevilla a la Copa del Rey, el camino más corto a conseguir un título.

- Como en la Champions, estamos en una competición con la idea de ganarla. Si podemos, lo haremos, pues el Sevilla es un gran club que está habituado a ganar títulos.

- ¿Qué objetivos se marca en lo personal?

- Jugar muchos partidos, hacerlo bien y crecer más como futbolista. LaLiga es el mejor campeonato y aquí juegas contra grandes rivales. Terminar con mi club, el Sevilla, lo más alto posible y ganar títulos si se puede.

- ¿Cree que el Sevilla le permitirá poder volver con Francia? Su compañero Nzonzi debutó días atrás.

- Yo he ido cinco veces con la absoluta, pero en mi cabeza solo tengo ahora trabajar mucho con el Sevilla. Estoy muy contento de estar aquí y pienso solo en los partidos que juego, en hacerlo muy bien y en ayudar a mi equipo. Después, lo que venga. Me siento muy bien, pero pienso que siempre uno puede dar más de sí. Todos los jugadores me ayudaron cuando llegué y ahora me siento muy bien en España; es el fútbol que quiero jugar. El Sevilla juega muy bien y la participación de los laterales es muy importante. Me gusta, cuando pueda, intentaré hacer gol. Todos los años he hecho algún tanto y he dado asistencias a mis compañeros.