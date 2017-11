Berizzo: "Un gracias verdadero a todos, la semana que viene lo encararé e intentaré regresar cuanto antes"

Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla, ha comparecido hoy en rueda de prensa antes de partir esta tarde hacia Valencia, desde donde llegará a Villarreal para jugar mañana ante el conjunto amarillo. Pero antes que nada, el míster nervionense ha hablado sobre su estado de salud después de conocerse que padece cáncer de próstata. "Quisiera agradecer todas las muestras de cariño, ayer en Balaídos, de gente que conozco, que no conozco. Agradecer al Sevilla, al presidente y al consejo, a los empleados, a mis jugadores, por el respeto y apoyo que he tenido yo y mi cuerpo técnico ante este contratiempo. Un gracias verdadero a todos", ha dicho el 'Toto'.

Pese a que no quería que la rueda de prensa se centrase en su persona, era inevitable contestar alguna pregunta más, como por ejemplo con qué ánimo afronta su situación. "La energía está puesta en encararlo, resolverlo y estar comprometido con mi trabajo, que es lo que me encanta hacer y a lo que me debo. Gracias al club por seguir imaginando un futuro juntos. Intentaré regresar lo antes que pueda. Me encuentro muy bien, tengo que prestar atención, no quisiera hacer el foco de atención por ningún motivo y menos por esto. Me pondré en manos de los médicos, encararé el partido de mañana como todos. Y la próxima semana solucionar este tema. Quisiera dejarlo aquí, no me gusta hablar de mí mismo ni victimizarme, mucha gente pasa por esto, yo soy uno más, hablemos de fútbol...", ha pedido el técnico.

El propio Berizzo ha reconocido que es muy probable que la próxima semana sea intervenido. "Debo decidirlo con calma. Seguramente la semana que viene lo resolveré. Nos esperan partidos importantes, mañana nos espera un rival que juega muy bien al fútbol que nos exigirá muchísimo", ha dicho.

Por último, el argentino quiso agredecer de nuevo a sus jugadores el esfuerzo del martes y aclaró que no dio a sus jugadores la noticia de su salud en el descanso: "Le agradezco a Pizarro, pero también como jugaron esa segunda parte, me emocionó muchísimo cómo jugaron al fútbol, con el corazón por delante, aclaro que yo no puse mi tema médico en el descanso, nunca lo haría. Se enteraron mucho antes, como les digo no soy una persona a la que le guste estar en el foco de atención. Les agradezco el gesto que han tenido hacia su entrenador".