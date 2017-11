Banega avisa: "Habrá partidos donde no podamos remontar"

Éver Banega se mostró feliz por el resultado final del Sevilla en el Estadio de la Cerámica pero a la vez autocrítico con el juego. "Otra vez nos tocó empezar perdiendo en un campo donde ellos juegan muy bien. Después de que nos dieran otro cachetazo el equipo supo responder, pero hay que trabajar para que no vuelva a pasar, porque todos los partidos no serán iguales. Aún así estamos muy contentos", aseguró el sevillista tras el partido de ayer.

Y es el que argentino avisó que no siempre se podrá remontar, por lo que apeló a seguir trabajando para encontrar el buen camino. "Habrá partidos en los que si empezamos así nos costará, incluso no podremos remontar, pero tenemos que trabajar para que esto no suceda. Hay que luchar por empezar siempre nosotros ganando", reiteró.

En cuanto a su análisis del encuentro, el de Rosario explicó: "Ellos hicieron un buen primer tiempo, con movilidad. Tienen buenos jugadores y sufrimos, pero en el segundo se notaban más cansados y nos favoreció el cambio de Rodrigo, que era el que manejaba su juego. Supimos sobreponernos con el fútbol que sabemos hacer".

Por último, Banega tuvo unas palabras de apoyo para Berizzo: "Es una situación delicada y estamos todos para ayudar y que se pueda recuperar lo antes posible, porque estamos con él a muerte".