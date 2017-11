Normal que se peleen por Lenglet

La prensa catalana considera los 30 millones de euros de su cláusula de rescisión un precio muy barato para el Barcelona. En Francia aseguran que Zidane no le quita ojo y le ve perfecto para ser el futuro central zurdo del Real Madrid. Merengues y culés no son los únicos 'gigantes' europeos que siguen su espectacular progresión y que se pelean por Clément Lenglet. ¡Y no es para menos!

No para de crecer desde su debut, precisamente, ante los blancos. Llegó a mitad del curso pasado y se aclimató en días. Disfrutó de minutos con Sampaoli y con Berizzo es poco menos que intocable: es el que más suma de la plantilla y lleva aguantando cuatro jornadas apercibido.

Anticipa, protege con el cuerpo, saca el balón jugado con soltura, posicionalmente es impecable y va con todo a las ayudas. El nivel de regularidad es enorme y, por si fuera poco con sus ilusionantes características, ha ganado mucho caracter y a balón parado es un filón. Ya lo han sufrido en sus carnes Espanyol, Spartak y Villarreal, que asistió ayer a su enésimo partidazo. Cuando más dudas genera la zaga, más emerge Lenglet. Y sólo tiene 22 años.