'Black january' por Teodorczyk

Reforzarse en el mercado invernal de fichajes suele resultar bastante caro. Sin embargo, el Sevilla se beneficiaría de una sensible rebaja en el precio si finalmente decide ir en enero a por el delantero del Anderlecht Teodorczyk.

El espigado ariete polaco ha regresado a la escena nervionense, después de que varios medios de Bélgica informasen de que emisarios sevillistas habían estado viéndole en directo la semana pasada, en un encuentro de Champions que enfrentó al Anderlecht con el Bayern de Múnich en el Estadio Constant Vanden Stock.

Los belgas no ven con malos ojos venderlo, y asumen que deben bajar sensiblemente los 15 millones, como mínimo, que exigían por él en verano. Primero, porque Teodorczyk cobra una ficha de más de dos kilos que hipoteca la economía del club, que está eliminado ya de la Champions y se jugará continuar o no en Europa en un duelo a vida o muerte con el Celtic en la última jornada del Grupo B.

Además, el polaco está muy lejos del nivel exhibido en la 16/17, su primer curso en la Jupiler Pro League, cuando se proclamó 'pichichi' con 20 goles y alcanzó los 30 en 53 partidos entre todas las competiciones.

Esta temporada sólo lleva tres tantos en 19 choques, y el último lo logró el 13 de octubre. Teodorczyk lleva años en la agenda sevillista, primero en la de Monchi y luego en la de Arias, que se interesó por su situación el pasado verano, sin llegar luego a mover ficha.

El delantero rechazó tres ofertas de Rusia y una del Everton, y espera un salto a un club como el Sevilla, del que pidió referencias a su ex compañero y amigo Diego Capel, según relató a ESTADIO el extremo almeriense.

Por su perfil, podría aportar algo distinto a Ben Yedder y Muriel. No obstante, el club valora que Teodorczyk no podría jugar en Champions este año y que ya han gastado unos 11 kilos en Arana, por lo que, a pesar de la sensible rebaja que haría el Anderlecht, ficharle en enero se antoja improbable.