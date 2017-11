Marcucci: "Eduardo está presente"

Ernesto Marcucci ha hablado hoy para los medios de comunicación por primera vez. El segundo de Berizzo asume el mando del Sevilla ante la ausencia del técnico, que esta tarde se opera de un cáncer de próstata.

Pero Marcucci ha querido dejar claro que es algo temporal y que Berizzo seguirá mandando. "Eduardo es un hombre de trabajo que va a priorizar el trabajo sobre su salud. Lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Vamos a intentar seguirle su ritmo. Estamos a su disposición y al Sevilla esperando que esto pase lo antes posible y esperando conseguir el objetivo que es seguir ganando", ha señalado.

Ambos han hablado esta misma mañana antes del entrenamiento: "Asombra su entereza. Antes del entrenamiento hablamos. El contacto es permanente. Es un ejemplo para los que estamos a su lado su fortaleza anímica".

Marcucci ha subrayado que asumir el puesto de primer entrenador por la ausencia de Berizzo es algo que no deseaba. "Es un reto inesperado por las circunstancias. No querría estar en este lugar por las circunstancias. Es un orgullo estar en el banquilo del Sevilla, pero no en estas circunstancias. Soy un compañero más, al lado de un amigo haciendo un esfuerzo para que recupere lo antes posible su lugar".

Así se definía el entrenador del Sevilla: "Soy un hombre obsesivo por el fútbol. Eso me lo ha inculcado Eduardo. Me han dado a conocer mi infancia y nuestra historia. Mucho menos inteligene y capaz que Eduardo, pero obsesivo. Pensamos muy parecido. Tenemos alguna pelea o discusión, pero sigo a muerte lo que el disponga. No va a haber una sustitución. Hauy un trabajo de compañeros, que no están aquí, pero trabajamos para seguir ganando".

Preguntado por cómo afronta la plantilla la ausencia de Berizzo, su segundo ha resaltado la profesionalidad de sus jugadores. "La capacidad de estos jugadores, su profesionalidad, su entereza la demuestran día a día y la van a demostrar los días que Eduardo no esté al frente del plantel. La idea es volver a ser intensos, hacer un gran partido, inculcar a los jugadores que esto no está terminado. Tenemos que competir. Cada uno tiene que aprovechar los minutos que tenga. Todos tienen que estar disponibles y hacer el mejor partido para no sufrir nada en esta eliminatoria.Las obligaciones siguen siendo las mismas que cuando estaba Eduardo. Eduardo está presente. La idea del club es recuperar a todos los jugadores de la plantilla".

Lo que no quiere Marcucci es sufrir tanto como en los últimos partidos: "La idea es que no nos hagan sufrir tanto. Entrar concentrados y que no tengamos que tirar de épica. Es preferible esa reacción a no ternerla. Tenemos que corregir el estado anímico para no tener que recurrir a la épica cada partido. En eso trabajamos".