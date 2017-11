Los grandes de la Premier también siguen a Lenglet

El gran rendimiento de Lenglet no está pasando desapercibido para nadie.

El gran rendimiento de Lenglet no está pasando desapercibido para nadie. UESyndication

Tras superar con éxito un forzoso período de adaptación, Clément Lenglet (22) ha terminado explotando esta temporada en el Sevilla, equipo del que se ha hecho jefe de la defensa, pese a ser el más joven o llegar, por 13,1 millones de euros, Simon Kjaer. El francés, a quien Monchi contactó por primera vez cuando contaba 17 años y que ya apuntaba maneras en sus primeros seis meses como jugador nervionense, sigue mostrando su talento en la salida de balón, habiendo incrementado además su poderío en el área rival (suma tres goles) o en el manejo de su cuerpo, el que era, hasta el pasado verano, su mayor déficit.

Su excelente rendimiento no está pasando desapercibido para los más poderosos de LaLiga, habiendo sido ya incluido en las agendas de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero tampoco para los grandes de la Premier League, según publica The Sun.

El rotativo indica que Manchester City, Manchester United, Arsenal y Liverpool. Casi nada. Desde luego, los 30 millones de euros que marca la cláusula de rescisión del zaguero es, para todos ellos, calderilla. Son equipos que buscan centrales y que valorarían seriamente la posibilidad de hacerse con Lenglet, en pleno crecimiento, joven y zurdo.

Pese a que tiene contrato hasta 2021, en Nervión están obligados a tratar de renovar al ex del Nancy, quien rechazó en su día ir a la Juventus y que debería ver aumentados tanto sus honorarios como dicha cláusula. Posiblemente, hasta los 40 kilos.

Si nada extraño ocurre, a Lenglet le quedan más de 10 años a gran nivel, en una posición muy demandada y clave para cualquier equipo con altas aspiraciones. Por suerte para el Sevilla, el jugador tiene la cabeza bien amueblada y no quiere dar un nuevo paso en su carrera sin haber asegurado el anterior, entendiendo que aún tiene margen para crecer en un club que le sacó de uno más humilde de la Ligue 1 para situarle en la elite continental. Ello, no obstante, no exime a Arias de estar obligado a blindar cuanto antes a uno de los centrales con más futuro en el panorama europeo.