Marcucci destaca la "profesionalidad" de su equipo y recuerda a Berizzo

Ernesto Marcucci, sustituto en el Sevilla de Eduardo Berizzo durante la convalecencia de éste, destacó tras ganar 4-0 al Cartagena la "profesionalidad y seriedad" con la que jugó su equipo para pasar a los octavos de la Copa del Rey y recordó a su primer técnico, que "es el jefe del vestuario".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, el técnico argentino agradeció a sus futbolistas "el buen trabajo hecho" en un encuentro en el que, pese al 0-3 de ventaja que tenían de la ida, mostraron "una disposición ejemplar" y respetaron siempre al rival.

"Me he acordado de Berizzo cada vez que nos hacían una contra. No hace falta estar en el banquillo para recordar a un amigo; él es realmente el líder del vestuario y me ha dado plena libertad para tomar decisiones. Después del partido he hablado con él, pero no sólo hablamos de fútbol", declaró Marcucci.

El argentino felicitó al Cartagena por la actitud que tuvo en el partido y protagonizó una anécdota al traicionarle el subconsciente de su etapa de tres años en el Celta de Vigo, junto con Berizzo, al equivocarse en un momento de la rueda de prensa y decir: "El Celta tiene una gran plantilla", en lugar de el Sevilla.