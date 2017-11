Rakitic: "¿El Madrid? Si volviese a vestir de blanco, sería con la camiseta del Sevilla"

Ivan Rakitic (29) se marchó, como Vitolo, cuando todo indicaba que iba a firmar la renovación, pero el suizo-croata lo hizo de una manera distinta y con mucha pena. El ex del Schalke, que llegó a Nervión por 2,5 millones y se fue por 18 -podían llegar casi hasta los 25, con pluses-, siempre tiene palabras para el club hispalense, cada vez que pueda, y sigue sin descartar volver a vestir la camiseta blanquirroja algún día.

De momento, tiene contrato con el Barça hasta 2021. El Mundo Deportivo cuestionan a Rakitic acerca de un rumor que le sitúa en el Real Madrid y el centrocampista responde lo siguiente: "Creo que jugué un partido de blanco en el Santiago Bernabéu, pero era por una causa solidaria, la Champions for África, y no llevaba el escudo del Real (risas). Con todo el respeto al Madrid, que es uno de los equipo más grandes del mundo, si tengo que volver a vestir de blanco sería vistiendo la camiseta del Sevilla".

Además, dice, cuando le preguntan por la marcaha de Neymar, que no fue fácil para él abandonar Nervión, pese a que el catalán es un club único. "Lo que te da el Barça no lo hay en ningún otro club o ciudad. Yo a Neymar también lo echo de menos, no sólo dentro del campo sino también en el vestuario. A mí también me pasó. Cuando me marché de Alemania a Sevilla echaba de menos a todos, y luego cuando vine del Sevilla, el primer año quería ir cada dos por tres a Sevilla, pero después vas cogiendo el ritmo y conociendo a otros compañeros. La fuerza del equipo son los valores que hay en el vestuario, nosotros también le echamos de menos. Que se arrepienta o no, es algo que tiene que decir él, pero si jugando triste está jugando así, vaya cuando esté contento... Así que tan mal seguramente que no está", indicó.